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波司登披露2022/23年财报：经营利润稳定双位数提升

2023年06月29日11:20 | 来源：人民网
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6月28日，波司登正式发布2022/23财年年报。财报显示，波司登集团营收和净利润连续5年创历史新高，其中经营溢利更是实现了双位数增长。波司登品牌毛利率亦实现连续6年稳定提升。

根据财报数据，22/23财年，波司登集团收入稳步提升至约人民币167.7亿元，实现5年复合年均增长率达13.6%；集团净利润稳步提升至约人民币21.4亿元，实现5年复合年均增长率达28.3%，并创历史新高。其中集团经营溢利更是实现同比10.0%的增长。

在过去一年复杂的外部环境下，波司登坚定“聚焦主航道、聚焦主品牌”的战略方向，取得了持续、稳定、健康的业绩增长。拉长视线来看，波司登已经连续第5年实现集团利润增速快于收入增速，显示出集团经营能力提升的同时，经营效率亦在积极良好提升。21/22财年获得穆迪和标普分别授予“Baa3(展望稳定)”及“BBB-(展望稳定)”长期信用评级，集团在22/23财年继续获评“双投资级”。

核心业务板块表现出色。品牌羽绒服业务方面，尽管受到外部多重不确定因素影响，波司登品牌坚持羽绒服专家定位，通过重新定义轻薄羽绒服、产品科技升级、渠道稳步升级、门店精细化运营等，驱动产品量价齐升。财报显示，22/23财年，波司登品牌收入稳步提升至约人民币117.6亿元，实现5年复合年均增长率达18.9%，创历史新高。此外，22/23财年，雪中飞品牌通过持续发力线上业务，持续完善普惠品牌升级，进一步深化“互联网+”运营模式，实现收入约为人民币12.2亿元，同比上升25.4%。

伴随着成功的品牌重塑升级以及创新轻薄羽绒服的推出，集团的羽绒服产品全面升级，助力波司登品牌的毛利率持续提升，并带动了羽绒服板块整体毛利率的提升。根据财报数据，22/23财年，品牌羽绒服业务的毛利率同比上升0.5个百分点，达66.2%。其中，波司登品牌毛利率实现连续6年稳定提升，在22/23财年达70.8%，同比上升1.4个百分点。

贴牌加工管理业务方面，22/23财年，尽管面对全球消费市场低迷以及多重不确定因素考验，该项业务依然保持稳定且健康的发展，收入较去年同期上升20.7%，达人民币22.9亿元，实现5年复合年均增长率达19.6%，创历史新高；毛利率同比稳健上升1.3个百分点，达19.9%。

线下渠道建设方面，波司登通过几大举措，持续优化渠道结构和提升渠道质量，实现了高质量经营。首先，波司登将“坐实单店经营”提升到集团战略变革层面，以门店为核心坐实大商品、大零售运营提效，以实现门店的高质量经营。其次，集团持续注重渠道的结构性布局，尤其是核心城市及核心商圈；除重点关注的一线及新一线城市，亦关注多层级市场的布局，通过有规划的差异性布局自营店或经销商门店，来打开当地市场的销售。此外，集团还把零售门店根据不同店态进行细致分解，实现分店态运营的精细化管理，不断提升终端门店的经营能力和运营效率。

22/23财年，线上销售渠道在逆市中依然实现稳健及高质量增长，其中品牌羽绒服业务线上同比增长23.1%，并带动更多新生代消费者对品牌的认知力提升，逐渐成为全球不同领域、不同需求消费者的羽绒服首选品牌。

流动资产管理能力进一步加强。22/23财年，面对复杂多变的宏观环境，波司登的应收账款管理能力提升，库存周转天数稳步下降，流动资产管理能力得到了进一步加强。

应收账款周转方面，截止2023年3月31日，集团应收账款周转天数为23天，较2022年3月31日有1天的下降。库存方面，截止2023年3月31日，集团库存周转天数为144天，较2022年3月31日有6天的下降。

现金流方面，波司登通过供应链管理、库存控制及收款周期优化等措施，经营活动产生现金净额达人民币30.5亿元，同比增长14.3%，充分体现了集团的经营韧性，并为确保后续现金流的稳定性和可预测性夯实基础。

波司登相关负责人表示，通过产品的研发与品类的创新以及渠道、品牌力打造、社会责任等的多维度发力，该公司现了业绩规模的节节攀升，推动了品牌销量的持续上行。

(责编：曹淼、李源)
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