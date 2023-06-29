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海尔卡奥斯谢海琴：工业互联网“一米宽百米深” 精准赋能中小企业

2023年06月29日13:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （王绍绍）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅隆重举行，本届峰会以“智能新时代、产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年，科技与产业的融合共生，探讨赋能中小企业发展的新路径、新场景。

海尔卡奥斯物联科技股份有限公司副总经理谢海琴。人民网记者 于凯摄

海尔卡奥斯物联科技股份有限公司副总经理谢海琴。人民网记者 于凯摄

海尔卡奥斯物联科技股份有限公司副总经理谢海琴表示，工业互联网是数字经济发展的新引擎，在数字经济高速增长的背景下，数字化能够有效帮助企业实现业绩增长，帮助企业提高生产效率，实现更好地发展。她认为，工业互联网的网络、安全、平台和数据的赋能作用，使企业在工业价值循环方面加快创新。

“与此同时，工业互联网的发展也面临着一些挑战。”她认为，和传统的消费互联网不同，工业互联网所面临的行业比较广泛，不同行业、不同企业之间的具体情况差异较大，可以说是“一米宽百米深”，如何更好地赋能企业数字化转型还需进一步探索。

在谢海琴看来，即使是中小企业，也可以用轻量化的方式构建基于数字孪生的底座，虚实共生是未来的趋势，面向中小企业也可以创造很多应用新场景，更好地服务于中小企业客户。

从海尔卡奥斯的实践来看，要以小切口瞄准大市场，精准赋能中小企业；发挥链主企业优势，带动上下游企业协同发展；加快构建统一平台，服务特定行业或工业园区，加快形成产业集群，帮助中小企业实现可持续发展。

(责编：申佳平、高雷)
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