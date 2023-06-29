人民网北京6月29日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，近日，被列为国家172项节水供水重大水利工程的湖北省碾盘山水利水电枢纽首台机组正式投产发电，标志着该工程初步发挥航运、发电、灌溉和供水等综合效益。

据悉，湖北省碾盘山水利水电枢纽工程位于湖北省荆门钟祥市境内，开发任务为以发电、航运为主，兼顾灌溉、供水。碾盘山枢纽电站为径流式水电站，总装机容量18万千瓦。

工程全部建成投产后，年生产绿色电能6.16亿千瓦时，相当于每年可节约近80万吨标准煤消耗，减少二氧化碳排放196.5万吨。沿岸46万亩农田实现自流灌溉，每年可提供1亿立方米城市供水。改善航道58公里，汉江丹江口以下梯级全部建成后，将打通国家高等级航道——“汉江黄金水道”。此外，工程专门设置了鱼道、增殖放流站等生态环保措施，有效保证了河道的生态系统恢复。

(责编：王仁宏、高雷)

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