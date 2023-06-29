人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰）28日下午，2023中国新产业（北京）峰会在人民网一号演播厅举行，本届峰会以“智能新时代 产业新未来”为主题，邀请多位头部企业与专精特新企业代表、专家学者齐聚一堂，共同探讨智能元年科技与产业的融合共生，探讨赋能中小企业发展的新路径、新场景。

华大集团副总裁、《生物经济：一个革命性时代的到来》一书主编李斌。人民网记者 于凯摄

峰会上，华大集团副总裁、《生物经济：一个革命性时代的到来》一书主编李斌作了题为《从GPT到GTP: 迎接大数据驱动的生物经济时代》的主题演讲。李斌首先分享了一则医学界小故事，解放军总医院血液科主任卢学春从事20多年临床生物信息学研究，利用基因检测获取的大数据指导临床实践找到物美价廉的几种老药，使一位严重血友病患者重新站起来。李斌指出，20多年来，伴随基因组、转录组、蛋白质组、代谢组、微生物组、表型组等多组学研究的爆发式发展，生命数字化进程加速，把生命科学、医学带入数据驱动型研究的新范式。基因技术在防治出生缺陷、早筛早查减少肿瘤发生、预防传染病等方面发挥了重要作用，唐氏综合征、遗传性耳聋、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制不再是一个梦。

当前，生命科学基础前沿研究日趋活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。“生物+”越来越成为构筑产业体系新支柱的重要动能之一。“十四五”规划纲要提出，推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。

2022年5月，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》，明确提出生物经济发展阶段目标：到2035年，按照基本实现社会主义现代化的要求，我国生物经济综合实力稳居国际前列，基本形成技术水平领先、产业实力雄厚、融合应用广泛、资源保障有力、安全风险可控、制度体系完备的发展新局面。

“世界范围公认，人类进入了继农业经济、工业经济、信息经济以后的第四种经济形态——生物经济，生物经济以多组学为基础，基因科技则为生物经济发展提供了内在动力。”李斌指出。

“现在，大家都知道通用人工智能GPT，华大集团董事长、联合创始人汪建则基于多年实践提出了GTP理论。” 李斌表示，伴随基因组学、单细胞组学、时空组学的发展和深化，测序仪测序的数据量正从G级（10的9次方）、T级（10的12次方），正迈向P级（10的15次方），比如华大智造今年推出的T20超高通量测序仪一天就能测200个T的数据量，一年能测5万到6万个深度全基因组序列，也就是5万到6万人的深度全基因组图谱。这些大数据反映的都是生命的过程，没有这些大数据根本不知道生命的变化是什么。

(责编：申佳平、高雷)

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