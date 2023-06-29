人民网北京6月29日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，6月29日，渝昆高铁缙云山隧道顺利贯通，标志着渝昆高铁重庆至宜宾段全部隧道贯通，为全线早日建成通车打下了坚实基础。

渝昆高铁缙云山隧道全长3453米，最大埋深约220米，穿越重庆主城缙云山。隧道进口是渝昆高铁机械化配套试验示范工点，也是渝昆高铁重要节点工程。该隧道地质条件十分复杂，有断层、背斜、岩溶等不良地质，施工过程中面临岩溶处理、瓦斯、突水、突泥等施工难题，建设难度大，安全风险高。

“施工中我们采用三臂凿岩台车、智能化二衬台车进行机械化作业，大大提高了工作效率，施工安全质量也更有保证。”渝昆高铁施工现场负责人表示。

为确保项目建设按期推进，参建单位联合内外专家，开展针对隧道机械化配套台阶法施工技术和大机配套试验实施课题的研究，为渝昆高铁隧道机械化、信息化、智能化施工提供了指导和借鉴。

渝昆高铁是我国“八纵八横”高速铁路主通道之一京昆通道的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长699公里，设计时速350公里，共规划设置21座车站（预留九龙坡站）。

线路建成投用后，将进一步完善国家综合立体交通网，强化成渝地区双城经济圈与滇中地区之间的联系，大幅压缩重庆至昆明的铁路旅行时间，极大改善沿线群众出行条件，促进沿线经济社会高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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