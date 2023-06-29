人民网北京6月29日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）“我国装饰装修行业经历了40多年的发展，无论从规模和企业数量维度来看，成就有目共睹。”日前，全国工商联家具装饰业商会秘书长张仁江在全国工商联家具装饰业商会施工专业委员会（以下简称“全联施工委”）启动会上表示，当下，我国正处于转型升级、高质量发展的关键时期，着眼于装修装饰行业，实现高质量发展最为关键的因素是人。

张仁江介绍，家装行业是满足老百姓对美好生活需求的重要产业，而在这一过程中装饰装修产业工人则是与消费者联系最为紧密的环节，因此在推动行业高质量发展的关键时期，全联施工委的启动“恰逢其时”。

当下，我国装饰装修行业施工领域的产业工人千千万万，在张仁江看来，未来如何让装修工人、产业工人认为自身的工作是有价值的、是体面的、有荣誉感的，将是全联施工委的重要课题，更是大有可为的一项事业。

张仁江还表示，这一目标并非一蹴而就能够实现，需要多方的共同努力来完成，全联施工委将在这一过程中打造出一支产业工人队伍，助力行业的高质量发展。

有关专家表示，好的产品质量可以提升用户满意度，从而增加产业工人荣誉感。“施工标准化”是我国家装行业升级变革中至关重要的一项改革措施，也是品牌提升产品交付质量和体验的重要方向之一。

全联施工委执行秘书长王晓洁认为，要推动装饰装修产业工人的职业化，从而解决装修施工过程中的进度不可控、交付品质参差不齐、验收无统一标准等行业痛点，以此来提升用户体验感、增加用户信任度，改善行业口碑，从根本上实现产业端的迭代升级。

(责编：申佳平、高雷)

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