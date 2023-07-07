人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

不断加大交通强国建设力度

我国综合立体交通网持续完善（大数据观察）

本报记者 韩 鑫
2023年07月07日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：交通运输部
　　版式设计：汪哲平

　　核心阅读

　　近日，交通运输部发布公报，从基础设施、运输装备、运输服务等方面介绍了2022年我国交通运输行业的发展情况。近年来，我国持续加大交通强国建设力度，不断完善交通运输体系，提高交通运输服务质量。

　　过去一年，我国交通路网建设有什么新进展？货运物流运行保障和交通投资情况如何？记者邀请有关专家进行了解读。

 

　　近日，交通运输部对外发布《2022年交通运输行业发展统计公报》。《公报》显示，过去一年，加快建设交通强国取得显著成绩，交通网络不断织密、运输装备迭代升级、运输网络有序运行、投资保持高位运行，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

　　加快编织“三张交通网”

　　截至去年末，全国高铁和高速公路里程均居世界首位

　　交通基础设施建设具有投资规模大、落地见效快、综合效益好、带动作用强等特点，是保民生促发展的重要举措，也是稳增长、扩就业的重要领域之一。去年以来，我国全力扩大交通有效投资，加快编织“三张交通网”，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成。

　　快速交通网加快延伸。2022年，全国新增高铁里程2082公里、高速公路里程8181公里，年末里程分别达到4.2万公里和17.7万公里，均稳居世界首位，其中全国高铁营业里程占比提高至27%以上。

　　交通运输部科学研究院信息中心副主任周健表示，服务品质高、运行速度快的高效率交通基础设施覆盖率不断提高，进一步拉近时空距离，使人们的出行更加便捷高效，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）正逐步从理想照进现实。

　　干线交通网不断织密。截至2022年末，全国铁路营业里程、国道里程分别达15.5万公里和37.95万公里，内河航道通航里程增加至12.8万公里，交通网络进一步织密，使得路网运行效率不断提高，服务保障能力持续增强。

　　基础交通网更加完善。截至2022年末，省道里程、农村公路里程分别达到39.36万公里和453.14万公里，支线铁路、支线航道、通用航空加快发展，年末在册管理的通用机场数量达到399个、比上年末增加29个。

　　“覆盖空间大、通达程度深、惠及面广的基础交通设施网络进一步织牢，在‘末端末梢’人民群众出行、货运物流服务方面发挥了重要的保障作用。”周健说，以农村公路为例，2022年，农村公路里程增加6.54万公里，其中乡镇通三级及以上公路比例达到84%，老少边及脱贫地区公路建设有序推进，有效提高交通运输均等化水平。

　　交通物流保通保畅成效显著

　　营业性货运量、港口货物吞吐量、快递业务量均明显高于2019年全年规模

　　交通物流一头连着生产，一头系着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定、服务经济社会发展的重要基础。去年以来，通过加强统筹调度、紧密供需对接、做好跟踪服务，我国交通物流运行全面恢复，重点物资运输畅通有序，为经济社会发展提供了有力保障。

　　货运物流规模保持高位。2022年全年完成营业性货运量506.63亿吨，完成港口货物吞吐量156.85亿吨，完成快递业务量1105.8亿件，均明显高于2019年全年规模。

　　对外货物运输实现较快增长。中欧班列已通达欧洲25个国家200多个城市，全年开行量达1.6万列，同比增长9%。西部陆海新通道班列发送货物75.6万标准箱，增长18.5%。完成港口外贸集装箱吞吐量1.74亿标准箱，增长5.4%。

　　运输结构调整取得积极成效。“公转铁”“公转水”深入推进，铁路、水路货运量比2021年分别增长4.4%和3.8%，合计占营业性货运量比重较上年提高1.8个百分点。加快发展多式联运，港口集装箱铁水联运量完成874.70万标准箱，增长16.0%。

　　今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，交通运输行业继续做好货运物流供需对接和统筹调度，不断健全城乡物流末端配送服务网络，着力构建开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链，更好服务经济循环畅通。前5月，交通物流呈现持续恢复发展态势，公路货运量、水路货运量、港口货物吞吐量同比分别增长8.2%、7.6%和7.9%，为推动经济回升向好提供了有力保障。

　　交通投资保持高位运行

　　在3.85万亿元交通固定资产投资带动下，从“走得了”迈向“走得好”

　　以重大项目为牵引，去年以来，交通运输部不断强化项目储备、资金筹措和要素保障，全力扩大交通有效投资，适度超前开展交通基础设施建设，做好促投资稳增长各项工作。

　　数据显示，2022年全年，我国完成交通固定资产投资3.85万亿元，增速达6.4%、比上年加快2.3个百分点，高出同期全社会固定资产投资增速1.5个百分点，为稳住宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间作出了积极贡献。

　　“在3.85万亿元交通固定资产投资带动下，我国交通基础设施快速网、干线网、基础网加快编织，为人民群众从‘走得了’向‘走得好’转变提供了坚实的基础设施保障。”周健说。

　　重大项目建设深入推进。川藏铁路、深中通道、西部陆海新通道平陆运河、广州港南沙港区四期码头等重大项目建设进展顺利，计划总投资100亿元及以上公路水路项目完成投资比上年增加849亿元，对整个交通投资增量贡献率达36.5%。

　　“四好农村路”迈向高质量发展。启动新一轮农村公路建设和改造，全年新改建农村公路完工里程达19万公里，农村公路完成投资4733亿元，增速达15.6%，明显高于其他领域。832个脱贫县完成公路固定资产投资8273亿元。

　　今年以来，交通运输行业继续努力发挥交通投资的“稳定器”和“压舱石”作用，通过强化资金和政策保障，加大项目前期工作和项目储备力度，推动交通固定资产投资实现良好开局。

　　据介绍，下一步交通运输部将对标《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》要求，积极扩大交通有效投资，以联网补网强链为重点，紧紧扭住重大项目这个支撑交通固定资产投资高位运行的“牛鼻子”，持续推进“十四五”规划102项重大工程中涉及交通的项目，加快“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建设。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月07日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：对镓、锗相关物项实施出口管制不是禁止出口
　　人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）7月3日，商务部、海关总署发布公告，宣布对镓、锗相关物项实施出口管制。 7月6日下午，商务部新闻发言人束珏婷在商务部例行新闻发布会上表示，镓、锗相关物项具有明显的军民两用属性，对镓、锗相关物项实施出口管制是国际通行做法，世界上主要国家普遍对其实施管制。…
商务部：1至5月我国服务贸易总体保持增长态势
　　人民网北京7月6日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人束珏婷7月6日在商务部例行新闻发布会上表示，2023年1-5月，我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额26055.4亿元（人民币，下同），同比增长10.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部