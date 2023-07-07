本报记者 韩 鑫

数据来源：交通运输部

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近日，交通运输部发布公报，从基础设施、运输装备、运输服务等方面介绍了2022年我国交通运输行业的发展情况。近年来，我国持续加大交通强国建设力度，不断完善交通运输体系，提高交通运输服务质量。

过去一年，我国交通路网建设有什么新进展？货运物流运行保障和交通投资情况如何？记者邀请有关专家进行了解读。

近日，交通运输部对外发布《2022年交通运输行业发展统计公报》。《公报》显示，过去一年，加快建设交通强国取得显著成绩，交通网络不断织密、运输装备迭代升级、运输网络有序运行、投资保持高位运行，为稳定宏观经济大盘提供了有力服务保障。

加快编织“三张交通网”

截至去年末，全国高铁和高速公路里程均居世界首位

交通基础设施建设具有投资规模大、落地见效快、综合效益好、带动作用强等特点，是保民生促发展的重要举措，也是稳增长、扩就业的重要领域之一。去年以来，我国全力扩大交通有效投资，加快编织“三张交通网”，“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成。

快速交通网加快延伸。2022年，全国新增高铁里程2082公里、高速公路里程8181公里，年末里程分别达到4.2万公里和17.7万公里，均稳居世界首位，其中全国高铁营业里程占比提高至27%以上。

交通运输部科学研究院信息中心副主任周健表示，服务品质高、运行速度快的高效率交通基础设施覆盖率不断提高，进一步拉近时空距离，使人们的出行更加便捷高效，“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）正逐步从理想照进现实。

干线交通网不断织密。截至2022年末，全国铁路营业里程、国道里程分别达15.5万公里和37.95万公里，内河航道通航里程增加至12.8万公里，交通网络进一步织密，使得路网运行效率不断提高，服务保障能力持续增强。

基础交通网更加完善。截至2022年末，省道里程、农村公路里程分别达到39.36万公里和453.14万公里，支线铁路、支线航道、通用航空加快发展，年末在册管理的通用机场数量达到399个、比上年末增加29个。

“覆盖空间大、通达程度深、惠及面广的基础交通设施网络进一步织牢，在‘末端末梢’人民群众出行、货运物流服务方面发挥了重要的保障作用。”周健说，以农村公路为例，2022年，农村公路里程增加6.54万公里，其中乡镇通三级及以上公路比例达到84%，老少边及脱贫地区公路建设有序推进，有效提高交通运输均等化水平。

交通物流保通保畅成效显著

营业性货运量、港口货物吞吐量、快递业务量均明显高于2019年全年规模

交通物流一头连着生产，一头系着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定、服务经济社会发展的重要基础。去年以来，通过加强统筹调度、紧密供需对接、做好跟踪服务，我国交通物流运行全面恢复，重点物资运输畅通有序，为经济社会发展提供了有力保障。

货运物流规模保持高位。2022年全年完成营业性货运量506.63亿吨，完成港口货物吞吐量156.85亿吨，完成快递业务量1105.8亿件，均明显高于2019年全年规模。

对外货物运输实现较快增长。中欧班列已通达欧洲25个国家200多个城市，全年开行量达1.6万列，同比增长9%。西部陆海新通道班列发送货物75.6万标准箱，增长18.5%。完成港口外贸集装箱吞吐量1.74亿标准箱，增长5.4%。

运输结构调整取得积极成效。“公转铁”“公转水”深入推进，铁路、水路货运量比2021年分别增长4.4%和3.8%，合计占营业性货运量比重较上年提高1.8个百分点。加快发展多式联运，港口集装箱铁水联运量完成874.70万标准箱，增长16.0%。

今年以来，随着经济社会全面恢复常态化运行，交通运输行业继续做好货运物流供需对接和统筹调度，不断健全城乡物流末端配送服务网络，着力构建开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链，更好服务经济循环畅通。前5月，交通物流呈现持续恢复发展态势，公路货运量、水路货运量、港口货物吞吐量同比分别增长8.2%、7.6%和7.9%，为推动经济回升向好提供了有力保障。

交通投资保持高位运行

在3.85万亿元交通固定资产投资带动下，从“走得了”迈向“走得好”

以重大项目为牵引，去年以来，交通运输部不断强化项目储备、资金筹措和要素保障，全力扩大交通有效投资，适度超前开展交通基础设施建设，做好促投资稳增长各项工作。

数据显示，2022年全年，我国完成交通固定资产投资3.85万亿元，增速达6.4%、比上年加快2.3个百分点，高出同期全社会固定资产投资增速1.5个百分点，为稳住宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间作出了积极贡献。

“在3.85万亿元交通固定资产投资带动下，我国交通基础设施快速网、干线网、基础网加快编织，为人民群众从‘走得了’向‘走得好’转变提供了坚实的基础设施保障。”周健说。

重大项目建设深入推进。川藏铁路、深中通道、西部陆海新通道平陆运河、广州港南沙港区四期码头等重大项目建设进展顺利，计划总投资100亿元及以上公路水路项目完成投资比上年增加849亿元，对整个交通投资增量贡献率达36.5%。

“四好农村路”迈向高质量发展。启动新一轮农村公路建设和改造，全年新改建农村公路完工里程达19万公里，农村公路完成投资4733亿元，增速达15.6%，明显高于其他领域。832个脱贫县完成公路固定资产投资8273亿元。

今年以来，交通运输行业继续努力发挥交通投资的“稳定器”和“压舱石”作用，通过强化资金和政策保障，加大项目前期工作和项目储备力度，推动交通固定资产投资实现良好开局。

据介绍，下一步交通运输部将对标《交通强国建设纲要》和《国家综合立体交通网规划纲要》要求，积极扩大交通有效投资，以联网补网强链为重点，紧紧扭住重大项目这个支撑交通固定资产投资高位运行的“牛鼻子”，持续推进“十四五”规划102项重大工程中涉及交通的项目，加快“6轴7廊8通道”国家综合立体交通网主骨架建设。

《 人民日报 》（ 2023年07月07日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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