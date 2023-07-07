秦皇岛港，煤炭码头正在作业。

河北港口集团供图

今夏，部分地区出现连续性高温天气。来自中国电力企业联合会的数据显示，预计今年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，迎峰度夏期间预计全国电力供需总体紧平衡。

4月28日召开的中共中央政治局会议指出，要做好迎峰度夏电力供应保障。近日，记者来到河北、四川等地电力保供一线，看各地如何多措并举，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。

——编 者

河北秦皇岛港——

提高响应速度 保障电煤运输

本报记者 张腾扬

“请求支援！”

近日，一封抢运电煤“告急函”转到秦皇岛港股份有限公司（以下简称“秦皇岛港”）九公司，公司随即调整作业计划。

“‘凯航发展’号优先靠离泊901泊位，同时启动配煤作业，确保最快速度完成装船。”公司业务部部长张金丰紧急调度各环节，“清攒垛效率再提高”“作业过程保障安全，注意投用雾炮减少扬尘”……最终，经各部门密切配合，港口用17个小时完成6万吨电煤装船任务，“凯航发展”号提前两小时顺利离港驶往浙江。

在港口“出口”紧锣密鼓装船运输的同时，在“入口”处，一列列满载电煤的列车自大秦（大同—秦皇岛）铁路飞驰而来，陆续抵达卸车机房。卸车部运行丁班司机王涛坐在屏幕前，轻点按钮，系统自动控制列车进行定位、翻转等动作。只见大型自动化设备“抱”紧一组三节车厢同时翻转，滚滚电煤瞬间被倾倒在落料斗内。抑尘装置同步喷出的高压水雾，抑制煤粉飞扬，使卸车机房保持干净整洁。随后，电煤被带式输送机源源不断地输送到堆场，堆场煤炭再经取料机取料、带式输送机传送至码头后，由装船机装运进码头停泊的货轮上，整个过程行云流水。

坚持科技赋能，秦皇岛港建设特大型煤炭枢纽全流程自动化码头，全面提升电煤运输效率。目前，秦皇岛港已实现全天候高效作业、全工况实时监控、全流程一体化作业，夯实能源通道的设备保障基础。

近期气温攀升，各地用煤需求呈增长态势。秦皇岛港作为大秦铁路出海口，是我国陆上“西煤东运”到港口“北煤南运”的重要节点。目前，秦皇岛港强化矿、路、港、航、电等各运输环节沟通协同，积极保障电煤运输：优先安排重点矿企到港货源接卸，全力保证港口电煤库存充足稳定；优先安排电煤列车进港，不断提高电煤进港作业效率。据统计，今年1至5月，秦皇岛港煤炭船舶平均待泊停时同比压减14.4%。

四川雅砻江两河口水电站——

能源灵活互济 提升供电能力

本报记者 李凯旋

在平均海拔达到3000米的四川省甘孜藏族自治州，山峰间天色暗沉，细密的雨滴落下来，雨水汇入雅砻江，水电机组运转，转化为电力。这是去年3月投产发电的两河口水电站，总库容达108亿立方米，是四川省内库容最大的水库电站，在迎峰度夏关键期起到举足轻重的作用。

两河口建设管理局局长王金国介绍，汛期两河口水库水位升高，除正常发电用水需求外，多余水量便成为积蓄的能量。水库蓄水后，通过科学调度、补偿调节，还能给雅砻江中下游、金沙江下游和长江干流上的电站累计增加两河口自身3倍的发电量，一定程度上改善电力“丰余枯缺”的结构性矛盾。

来到地下厂房，值班人员正对各区域的设备逐一巡视检查。据介绍，两河口水电站现已完成全部投产以来首轮机组检修维护工作，发电设备稳定性、可靠性得到极大提升。“目前机组处于最优工况，具备大发满发保障能力。”王金国说。目前，两河口水电站还成立了迎峰度夏专班，制定汛期大发电保障方案；同时，电站防洪度汛方案、应急预案及专项事故预想一一落实，应急队伍、物资均已准备妥当。

阳光洒下，被百万块光伏板覆盖的山岭犹如身披银甲。6月25日，同在甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电，通过延绵50公里的输电线路，光伏电力将接入两河口水电站“打捆”送出。“靠天吃饭”的光伏发电具有间歇性、波动性的先天不足，具有充足调节能力的两河口水电站通过优化调度和水电机组快速灵活调节，可将其调整为平滑、稳定的优质电源，提升迎峰度夏保供能力。

雅砻江流域水电开发有限公司集控中心副主任缪益平介绍，今年6至10月迎峰度夏关键时期，以两河口水电站为重点的雅砻江梯级水电站保供能力预计为494亿千瓦时，比去年增发23亿千瓦时。加上今年陆续投产的柯拉光伏电站等新能源电源，同期发电量预计还将增加9亿千瓦时。

福建榕城特高压交流变电站——

应用智能巡检 全面排查隐患

本报记者 施 钰

7月的八闽大地，烈日当头。位于福建省福州市闽侯县大湖乡新塘村的榕城特高压交流变电站里，更是热浪滚滚。走进站内设备区，眼前铁塔林立，耳畔传来变压器运行和特高压输电导线发出的声音。

作为福建电网与华东电网联网的主通道，榕城特高压交流变电站是福建省在运的唯一一座特高压变电站。在这里，来自发电厂的电能通过1000千伏的输电线路送往浙江。

国网福建超高压公司变电一次检修人员吴凯越头戴安全帽走进设备区，只见他推动手中的遥控杆，操纵无人机升空至30米高，设定飞行轨迹，通过遥控屏幕检查变压器等设备运行情况。“这次巡检重点关注往年产生问题的点位，查看设备顶部是否出现渗油、异常发热、螺栓松动、金具挂点锈蚀等情况。”吴凯越介绍，过去检修人员只能用手持设备，在地面检查设备高处情况，存在视觉盲区。如今借助无人机，检修人员能更详细检查设备，巡检效率也大大提高。

在吴凯越身边，一个及膝高的白色机器人正沿着设定的巡视路线行驶，识别道路两边设备表计上的各项数据，并上传至远程智能巡视系统。与此同时，变电站值班室内的工作人员已经坐在电脑前，在系统中查看实时传回的各项数据。“如果设备数据出现异常，值班人员会立即前往现场核实，保障设备稳定运行。”变电运维人员杨政煜说。

6月15日，福建电网主网正式进入迎峰度夏保供电状态。按照电力部门预估，今年夏季，福建全省最高用电负荷比去年夏季最高负荷增长5.9%。此外，今年迎峰度夏期间，福建预估向华东输送电量超43亿千瓦时。榕城特高压交流变电站运维班班长齐孝辉介绍，用电高负荷期间，变电站将进行每周一次的全站测温，重点项目巡视周期也将从两天一次缩短至一天一次甚至一天两次。同时，变电站已按照检修计划，完成了红外精确测温、特高频局放检测等各项带电检测检修工作。

安徽淮北谭家变电站——

源网荷储一体 参与智慧调峰

本报记者 李俊杰

走进位于安徽省淮北市濉溪县的35千伏谭家变电站，整齐排放的逆变电源仓和蓄电池仓引人注目。谭家变电站运维人员刘婧岩介绍：“这是一台10兆瓦/10兆瓦时的磷酸铁锂储能装置，用来储存由周边分布式光伏电站生产但就地消耗不完的电能。如今，淮北谭家变电站不仅仅是一座变电站，更是一座集源网荷储于一体的能源枢纽站。”

何为源网荷储一体化能源枢纽站？刘婧岩介绍，原来的谭家变电站仅有网、荷两种功能，即通过上级220千伏杨柳变电站接入大电“网”获取电能，并为周边2.85万户村民和1.7万亩高标准农田灌溉用电负“荷”提供保障。升级改造后，谭家变电站接入了383户村民家的分布式光伏电站作为“源”，同时新增“储”能装置，源网荷储一体化能源枢纽站由此形成。

临近中午，谭家变电站主控室内，电话铃声响起。“将1号、2号储能并网功率设置为负2000千瓦。”电话那头，国网安徽省电力有限公司淮北供电公司调控中心传来调令。

负的并网功率，意为储存无法及时消纳的电能。刘婧岩解释，有了储能装置，通过设置并网功率，白天可以把周边分布式光伏电站生产的多余电能存起来，保障新能源消纳；等到晚间用电高峰时，再将储能装置内的电能送入村民家中，保障电力供应。

前不久，安徽省市县三级电力调度控制中心协同，还顺利完成了对谭家变电站储能装置充放电的远程调控。“未来，随着省内类似谭家变电站的源网荷储一体化能源枢纽站越来越多，由本地调控中心点对点调度的方式会渐渐淡出，省市县三级电力调度控制中心根据地区负荷情况，可以对储能装置进行实时自动调节。目前，针对储能装置实现与省地调主站AGC（自动发电控制）联调，安徽谭家变电站还是首座，这对储能参与区域电网调峰起到示范引领作用。”淮北供电公司副总经理季坤介绍，截至目前，谭家变电站已参与区域电网调峰54次，累计消纳新能源电量42万千瓦时。

《 人民日报 》（ 2023年07月07日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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