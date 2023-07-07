原标题：高温天 太保服务零距离

“最近气温高了，我老是觉得胸闷，帮我评估一下心脏健康情况好吗？”“这台中医智能脉冲是什么呀？可以体验一下吗？”7月5日，上海芷江西路街道邻里中心的“百姓茶坊”里人声鼎沸，闻讯赶来参加便民服务的社区居民络绎不绝，守在各个岗位上的志愿者们各司其职，为居民们忙前忙后，用微笑和专业热情地服务居民。

这是“大爱暖沪 惠进社区”2023便民服务公益专场的热火现场。记者了解到，该活动由沪惠保共同体主办，中国太保寿险上海分公司、青年报·青春上海承办，芷江西路街道邻里中心、太医管家、上海太保蓝公益基金会协办。活动举办日恰逢第11个“7·8全国保险公众宣传日”来临之际，为居民送上来自保险企业的责任关怀和暖心呵护。

健康服务送上门

骨密度评估、心脏健康评估、血压健康评估、智能中医脉诊、眼动检测脑健康评估、认知障碍VR科普沉浸式体验……在活动现场的“保”卫健康加油站，12台AI健康评估设备依次排开，居民们有序排队参与健康评估。这些仪器由一站式家医及管理式医疗服务平台“太医管家”健康小屋及上海太保蓝公益基金会共同支持，并配备专业医师在现场为居民解读报告。

不少居民纷纷表示，在邻里中心还是第一次体验到如此丰富的便民健康服务，非常惠民，“一到高温天，老年人各种不适症状变多，感谢志愿者们为我们居民在高温天里送上爱心与关怀。”

在便民服务开展的同时，位于“保”卫健康加油站中的沪惠保解答专区同样吸引了不少居民驻足了解和询问，“沪惠保”作为上海普惠型城市定制型商业医疗保险产品，投入市场以来一直很有人气。中国太保的工作人员热情耐心地为前来咨询的每位居民介绍2023年沪惠保的产品信息、具体的投保流程及相关注意事项。

打通服务群众“最后一公里”

“前两年我都参与了沪惠保的投保。今天得知今年的免赔额比去年低，还有新的专属健康权益，我现场就‘续上’投保了。”家住普善路的王先生说。

现场也有一些沪惠保的新用户，“以前一直在新闻里听说沪惠保这款产品，今天第一次有机会深入了解，发现投保很便捷，价格也不贵，医保个账就可以缴费，是一个惠民的产品。”带着孩子前来的刘女士说。

在另一边的“邻里大舞台”区域，太保蓝公益的“蓝背心”们为社区居民带来了一场特别的音乐疗愈体验活动。通过打击乐的活动形式，激活脑细胞，锻炼身体及认知功能，有效干预认知衰退、降低认知症风险，有趣新颖的互动形式也获得了居民的一致好评。

“沪惠保运行两年多来，保险保障覆盖近1400万人次，累计赔付超11亿元，惠及42万人次。”中国太保寿险上海分公司相关负责人表示，沪惠保进社区，打通服务群众的“最后一公里”，用公益的心态、专业的支撑、技术的创新，将“沪”相关照的理念落到实处。“未来我们将持续汇聚向上向善的队伍，用太保力量服务健康生活，为儿童成长添温暖，为青壮年保驾护航，为老年人撑起守护伞。”上述负责人表示。（记者 王笑）

(责编：曹淼、李源)

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