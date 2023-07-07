原标题：（经济观察）中国多地促汽车消费 新能源车加速“下乡”

2023海南国际汽车博览会6日开幕，海口市民陈俊奇逛展时注意到，“直降、免息、置换补贴，车企促销活动多，优惠幅度大”。

当下，中国汽车促销活动正在火热展开。中国商务部办公厅6月初印发通知，提出在6月至12月举办汽车促消费活动，开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。记者梳理发现，6月以来河北、新疆、湖北等多地举办汽车促销活动，如新疆安排重点汽车促销活动超40场；在河北承德，新能源汽车巡展促销。

“汽车消费价值高，涉及产业链长，成为拉动内需的重要抓手之一。”中央财经大学国际经济与贸易学院副教授刘春生受访时说，上半年中国经济在恢复的过程中存在不确定性，促汽车消费不仅能够释放消费潜力，同时对拉动汽车出口，提高汽车产业“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)有深远影响。

车展成为促销的重要时机。记者在2023海南国际汽车博览会上看到，最高立减80000元(人民币，下同)、购置税减半、下订单即享1000元交强险、交500元抵3000元限时补贴等促销内容多样，不少消费者咨询优惠政策。

“除公布的官方优惠价外，如果客户有购买意向，还可以再谈。”参展商合群汽车集团沃尔沃品牌总经理冯庆龙告诉中新社记者，上半年汽车消费虽有所恢复，但消费者购车积极性依旧不高，持币观望氛围浓厚，“希望通过车展提升销量，提升任务完成率，向市场传递消费热情”。

与车展同日开启的2023海南汽车促消费活动上，海南省商务厅副厅长岳阳介绍说，为进一步促进汽车消费，海南省将推出系列促销活动，还将安排5000万元用于发放新能源汽车消费券。陈俊奇说，汽车消费券叠加车企优惠，他考虑在近期购车。

海南省汽车流通行业协会常务副会长于俊杰表示，在此轮促销中，官方推出的汽车消费券发放、汽车购置补贴、购车指标适当增加、以旧换新、减征汽车购置税、惠民车展等措施，将对汽车市场的消费提振及市场转型升级起到重要作用。

促汽车消费，农村地区的新能源汽车市场广阔。中国工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴此前曾公开介绍，2022年中国农村地区新能源汽车销量仅占农村地区汽车总销量的4%，远低于行业总体25.6%的水平。

6月中旬，中国多个部委在江苏惠山、海南琼海、湖北荆门三地同时启动“2023新能源汽车下乡”活动，首批下乡车型近70款。在琼海会场，共有36个品牌、29个厂商参展，吸引了大批乡镇消费者看车买车。

海南省琼海市商务局副局长严文泽提醒，新能源车“下乡”要考虑不同地区人口特点、地形地势、产业分布等实际情况，车企也要满足农村消费者的价格预期，“售价在10万左右的是热销车型”。

充电基础设施建设不足，是目前新能源车驶向乡村的重要堵点。中国工业和信息化部今年将组织电力企业、充电桩建设运营企业参与下乡活动，合理推进集中式公共充电场站建设，提高私人充电桩的比例。

在新能源车普及率较高的海南省，农村地区充电基础设施建设取得突破。海南省工业和信息化厅有关负责人说，截至2022年底，该省各市县乡镇充电桩实现100%全覆盖，已经具备了农村地区全面推广新能源汽车的条件。(记者 王子谦)

(责编：曹淼、李源)

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