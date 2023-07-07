原标题：吸引教育消费回流 擦亮“留学海南”名片

7月5日晚7时，忙碌了一天的省教育厅高等教育处副处长王鑫回到家中，还没来得及吃几口饭，一个电话就打了进来。电话另一头，一所有意向入驻三亚崖州湾科技城的高校，计划于近日到园区考察，该校人员想和王鑫对接行程事宜。

“欢迎你们学校来园区考察，相信一定会不虚此行。”放下碗筷，对于学校的主动来访，王鑫予以了热情回应。随后，她又跟对方磋商此次考察的一些具体细节，并就高校关注的问题进行细致解答，这一通电话一打就是半个小时。

2018年，《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》印发，鼓励海南引进境外优质教育资源，举办高水平中外合作办学机构和项目。次年8月，王鑫被抽调到海南自由贸易区（港）教育改革开放领导小组办公室专班，参与海南国际教育创新岛建设工作，包括国内外优质教育资源引进、政策制定、洽谈推介以及教育系统制度集成创新等。

“早在2018年，我们就主动出击，根据我省实际遴选目标高校，利用各种机会向高校积极推介海南的区位优势、政策优势和环境优势，动员高校到海南办学。”王鑫说。

在教育部和省委、省政府大力支持下，截至目前我省已洽谈并签约引进45所国内外知名高校来琼设立分支机构、开展中外合作办学或境外高校来琼独立办学。这背后，离不开王鑫和同事们的默默努力。她也连续三年获评海南省招商工作优秀个人。

“与高校签约后，省教育厅和试验区还努力推进入驻高校落地的各项服务保障工作，指导并帮助入驻高校注册相关机构、申报招生计划、招聘人员等，推动项目早日落地办学。”王鑫说。

作为陵水黎安国际教育创新试验区筹备组成员，王鑫数年来经常奔波于海口和陵水之间，园区一栋栋大楼、一条条马路从无到有的过程，深深地印在了她的脑海里。

“园区在2019年的时候还是一片荒地，为加快推进项目建设，我们大概每周去两次试验区，协调推进资金筹措、项目建设、高校落地等工作。”王鑫说。

去年，为了推动试验区尽快开园办学，省教育厅和试验区克服时间紧、任务重的难题，推动中外合作办学机构的审批工作于当年3月完成，协助高校尽快启动招生。最终，去年秋季学期，试验区顺利实现开园办学，成为海南自贸港建设的一张靓丽名片。

今年，试验区迎来了更多入驻高校，在秋季学期后园区师生人数预计将接近2000人，这让王鑫振奋不已。“海南国际教育创新岛建设的前景无比光明，我们将继续努力，为打造留学海南的靓丽名片、吸引境外教育消费回流积极贡献力量。”王鑫说。（记者 黎鹏）

(责编：曹淼、李源)

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