人民网北京7月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，7月2日15时16分许，交通运输部烟台打捞局“德浮3600”“德瀛”“德浮3”三艘起重船合力抬浮，将沉没于青岛海域灵山岛附近的万吨级油轮“宏浦6”艉段顺利打捞出水，有效化解辖区海洋环境污染风险，保障通航安全。

“宏浦6”轮总长128米、型宽19.8米、型深10.8米，总载重10800吨，今年1月发生爆炸后在拖航时沉没，沉没水深超30米，舱内存有大量重油，对海上通航和海洋环境造成巨大威胁。

烟台打捞局承接应急打捞任务后，认真贯彻落实交通运输部党组和部救捞局党委关于海上应急工作的部署要求，及时召开专题会议研究，迅速成立打捞项目部，开展现场勘察扫测，科学研究制定难船抽油、艏段打捞、艉段打捞三阶段的打捞方案，全力以赴做好打捞作业前的各项准备工作。

打捞作业期间，烟台打捞局先后投入各类船舶10余艘、人员200余名，20名党员组成党员突击队，强化作业攻关。特别是第三阶段艉段打捞作业期间，队员们克服难船重心偏、入泥深，船体重量大、长度短，作业水域气象差、海况恶劣等不利因素，攻坚克难、接续奋战。此次作业首次使用新型水下导向攻泥器“深鳗3”攻打千斤洞，大大提升作业效率，并创新运用坐底式打捞工作母船实施打捞作业。三艘起重船协同作业抬浮难船，以实际行动诠释了国家专业打捞队伍的责任和担当。

(责编：王连香、吕骞)

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