人民网北京7月7日电 （记者王连香）据国家铁路局消息，入夏以来，铁路部门紧密对接农业生产需求，提供充足运力保障，确保粮食和农用物资不误农时、快装快卸，优质高效服务全国夏收、夏种、夏管，为“端牢中国饭碗、守好大国粮仓”写下生动注脚。

以小麦为主的夏粮，是全年粮食生产的第一季。麦收季节开始以来，素有“中原粮仓”之称的河南多地遭遇降雨。中国铁路郑州局集团有限公司迅速组织货运营销小组走访调研管内相关企业，了解夏粮储备情况和企业运输需求，量身定制装运方案，做到应装尽装、快装快运；增加夏收重点地区货物列车运力投放，确保装运夏粮的货物列车优先接入、优先编组、优先发运。

夏收连着夏播夏种。近期，黄淮海和长江中下游地区在收获小麦、油菜等农作物之后，及时利用土壤墒情播种大豆，加强水稻田间管理。为满足化肥等农用物资需求，中国铁路上海局集团有限公司组织营销团队持续开展市场调查和客户走访，积极拓展新增项目，并要求相关货运中心每日掌握管内农资企业的生产、销售、运输信息，开辟绿色通道，及时满足客户需求。

随着我国农业生产机械化程度不断提高，联合收割机、播种机等农用机械成为“三夏”生产的主力军。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司根据相关企业运输计划，科学制订大件农机运输方案，高效配齐装卸人员、机具，强化装载加固，防止农用机械在运输过程中碰撞损坏，以优质服务打通运输“最后一公里”，确保农用机械快速安全到位。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经