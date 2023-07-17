5.5%的GDP增速怎么看？国家统计局：含金量比较高的速度
人民网北京7月17日电 （记者杨曦）17日，在国务院新闻办举行的2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，2023年上半年5.5%的GDP增速明显快于2022年全年3%的增速，也快于疫情三年年均4.5%的增速，经济增长回升态势比较明显。
付凌晖表示，从各国经济运行情况来看，在疫情防控转段以后，各个国家经济运行整体上都出现增长加快的情况，但是各个国家由于国情不同、发展阶段不同，还有整个国际环境的关系，各个国家在加快幅度上差别比较大。从我国的情况来看，今年经济社会全面恢复常态化运行以后，生产需求稳步恢复，前期受疫情影响较大的消费和服务业加快明显，对经济增长带动作用增强。工农业总体平稳，为经济恢复提供了有力支撑。总的来看，经济运行逐步摆脱疫情影响，向常态化增长轨道回归。
“上半年5.5%的经济增速是含金量比较高的速度。”付凌晖介绍，主要体现在以下几个方面：
一是5.5%的经济增长在全球范围内是较快的增速。今年以来，全球经济增长低迷，主要经济体增长乏力，我国经济保持较快增长，对全球经济发展提供了重要支撑。近期，主要国际组织上调了全球经济增长预期，很重要的因素就是因为中国经济恢复向好。从主要经济体已经发布的数据来看，今年一季度，美国、欧元区、日本、巴西GDP同比分别增长1.8%、1%、1.9%、4%，即便考虑到二季度的情况，上半年总体中国经济增速仍然在主要经济体当中是最快的。
二是5.5%的经济增长是结构改善、动能优化的增长。从需求看，经济增长由去年的以投资和出口拉动为主，转为今年的以消费和投资拉动为主。其中，消费对经济增长贡献明显提升。今年上半年，最终消费支出对经济增长贡献率超过70%。从生产来看，经济增长由去年以工业推动为主，转为服务业和工业共同推动，服务业的贡献大幅增加。上半年，服务业增长对经济增长贡献率超过60%。
三是5.5%的经济增长是创新驱动、发展方式转变的增长。创新驱动战略深入实施，新动能持续增长，有力助推高质量发展。上半年，高技术产业投资同比增长12.5%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.9%，实物商品网上零售额增长10.8%。同时，绿色转型成效明显，与经济增长协同作用增强。从上半年环境质量数据来看，整体空气质量优良率保持较高水平；国家地表水考核断面中，水质优良断面比例同比上升2.1%；从绿色转型方面来看，上半年新能源汽车、太阳能电池产品产量分别增长35%、54.5%。同时，能源利用效率继续提升，上半年，单位GDP能耗同比下降0.4%。
四是5.5%的经济增长是高水平开放扩大、贸易结构优化的增长。在世界经济复苏乏力，全球贸易投资放缓的背景下，我国积极扩大高水平开放，积极促进贸易结构优化，在互利共赢的基础上同世界各国加强经贸往来，效果不断显现。上半年，我国货物进出口总额同比增长2.1%，其中附加值较高的一般贸易进出口占进出口总额的比重上升到65.5%。贸易多元化发展向好。上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长9.8%，对拉丁美洲、非洲进出口总额分别增长7%、10.5%。跨境电商等外贸新业态发展较快。
五是5.5%的经济增长是就业扩大、民生改善的增长。今年以来，我国城镇调查失业率总体下降，6月份降至5.2%，已经接近疫情前同期的水平。就业扩大带来居民收入增加。上半年，全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，比上年全年明显加快，经济恢复向好带动居民消费意愿提升，促进消费支出的增加。上半年，全国居民人均消费支出实际增长7.6%。
六是5.5%的经济增长是粮食、能源安全得到巩固的增长。今年以来，各方面压紧压实粮食生产责任，夏粮生产在收获时期尽管遭遇到“烂场雨”的不利影响，但仍然实现丰收，产量居历史第二高位，为把饭碗牢牢端在自己手里打下坚实的基础。能源保供持续加强，上半年，一次能源生产总量同比增长2.7%，其中原煤、原油、天然气产量分别增长4.4%、2.1%、5.4%，有力保障生产生活用能。
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