人民网北京7月17日电 （记者杨曦）17日，在国务院新闻办举行的2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，第五次全国经济普查（简称“五经普”）是在我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程上的一项重大国情国力调查，下阶段，经济普查工作的重点是单位清查。

据介绍，单位清查是保障普查登记顺利实施必不可少的重要基础性工作，依据单位清查结果形成普查单位名录和个体经营户的调查样本名录，明确普查对象填报普查表种类，普查清查工作质量关系到普查工作“成败”。

从清查目的来看，单位清查的目的是摸清我国境内从事经济社会活动的各类法人单位、产业活动单位以及从事第二产业和第三产业活动个体经营户的基本情况和分布状况，准确界定第五次全国经济普查的对象和种类，明确地方普查机构与相关部门普查登记责任，确保普查对象类型界定准确、普查单位不重不漏，为后续各项经济普查工作奠定基础。

从清查对象来看，单位清查对象是我国境内从事经济社会活动的全部法人单位、产业活动单位以及从事第二产业、第三产业的个体经营户。主要方式是由县级普查机构组织普查员，使用手持电子终端设备进行“地毯式”上门逐一清查，分类填报清查表。

从工作内容来看，清查工作主要包括普查员选聘和培训、普查区划分、编制清查底册、“地毯式”清查、数据审核等环节，时间是今年6月到12月。其中重点“地毯式”清查，主要在今年8月到10月开展，届时会有佩戴《普查员证》和《普查指导员证》的普查人员上门采集清查表信息。

“借此机会，恳请广大清查对象支持配合清查入户工作，提前准备相关证照，及时提供真实准确的信息，这些信息仅用于普查目的。各级普查机构和普查人员将会对提供的信息严格保密。让我们携手共同做好单位清查工作，感谢大家对经济普查工作的大力支持。”付凌晖说。

(责编：杨曦、高雷)

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