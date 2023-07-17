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交通银行10家网点获评全国“百佳示范单位”荣誉称号

2023年07月17日13:28 | 来源：中国网财经
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原标题：交通银行10家网点获评全国“百佳示范单位”荣誉称号

　　近日，2022年“银行业营业网点文明规范服务百佳示范单位”创建结果出炉，交通银行10家网点成功入围。据悉，中银协“百佳”、“千佳”示范单位评选以其权威性高、参评面广、评价体系全，被认为是银行业服务质量的试金石。自2009年以来，交行共培育打造409家人性化、精细化、智能化示范网点，带动全行线下渠道服务质效持续升级。

　　中银协“百佳”、“千佳”示范网点评选标准涵盖环境维护、便民服务、自助服务、智能服务、业务受理、信息公示、消费者权益保护，以及大堂服务、柜员服务、客户经理服务等各方面168条细则。获评网点除不折不扣执行全套标准外，还需要具备自身亮点和属地特色。如交行上海浦东分行营业部以“浦江潮涌，生生不息”为服务文化，创新打造“生就卓越”“澎湃之声”“时代之势”三个特色区域，通过新市民网红车站、声波墙等特色装置打造优质交互体验。

　　交行非常重视倾听“客户心声”和“员工心声”。一方面，主动听取客户意见建议，持续打磨产品、优化流程、改进系统功能，为一线员工提供便捷的工具和支撑，提高运营效率和客户体验。2022年完成287个客户体验改善项目，收获客户和员工的好口碑。另一方面，基于手机银行APP和“买单吧”APP客户旅程，交行搭建客户意见收集系统，优化产品、服务、流程，实现客户体验闭环管理，着力创造极致客户体验。

　　交行相关负责人表示，交行将继续坚持以客户为中心，加快数字化转型步伐，深化推进网点综合化转型，切实保障消费者合法权益，以优质金融服务满足人民美好生活需要。

(责编：董童、李源)
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