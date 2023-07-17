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专家：首部无人机顶层法规出台 有利于把握低空经济发展机遇

2023年07月17日15:17 | 来源：人民网
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《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》座谈研讨会在北京召开。受访者供图

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》座谈研讨会在北京召开。受访者供图

人民网北京7月17日电 （记者申佳平）近日，由国家低空经济融合创新研究中心、中国信息协会通用航空分会联合举办的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》（以下简称《条例》）座谈研讨会在北京召开。与会专家表示，作为我国首部无人机顶层法规，《条例》的出台将支撑无人机应用需求的充分释放，有利于把握低空经济发展机遇。

今年6月，国务院、中央军委公布《条例》，共6章63条，自2024年1月1日起施行。与会专家表示，在分类管理的国际通行框架下，结合我国空域和飞行活动的现状特点，《条例》提出的具有中国特色的无人机分级分类、协同监管模式，将对我国推动无人机产业高质量发展、把握低空经济发展新机遇产生积极影响。

中国工程院院士陈志杰指出，《条例》作为我国首部无人机顶层法规，具有诸多亮点。通过对无人机实施分类管理，实现精准施策，提高了无人驾驶航空器的用空效率；对无人机实行协同综合监管，着力融合各方管理需求，打通各方协同渠道，支撑各方信息共享，满足各方利益关切；划设无人机适飞空域，营造更顺畅、更便捷、更安全的无人驾驶航空器飞行氛围和环境；优化无人机飞行活动管理方式，推动无人机监管服务的“一窗办理、一网通办”。

国家低空经济融合创新研究中心主任敖万忠表示，作为我国低空经济的主导产业，无人机行业仍处在不断发展与迭代的阶段，无人机管理条例的出台，充分体现了从“管制”到“管理”的重大思路转变。《条例》统筹发展和安全，对推动无人机产业发展提供了顶层法规。《条例》的出台能够进一步加快无人机与各行业的融合，不但能有效提升生产效率，也能有力推动社会治理体系和治理能力现代化水平，推动我国低空经济高质量发展。

据介绍，《条例》从生产制造、登记注册、运行管理等全生命周期对无人机飞行活动进行了规范，为无人机“飞得起来、飞得顺畅、飞得便捷、飞得安全”提供了有力支撑保障，同时为规范无人机产业发展、营造无人机应用生态提供了有力指导和良好环境。此次座谈会国家有关部门相关单位和行业组织的代表等近200人出席会议。

(责编：申佳平、高雷)
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