人民网北京7月17日电 （记者夏晓伦）“对于我们学生，能实地参与乡村振兴相关工作的机会很难得，而且还能跟当地村民有很多交流机会，了解村民对于乡村振兴工作的实际感受和需求，很开心能有这个实习机会。”来自天津大学城乡规划专业2019级学生何苗向记者表示。

“向往农庄一张床”“村里藏着香饽饽”“羡慕的神仙实习”等求职意向直接呈现了大学生们的兴趣。自身专业对口，以及家乡发展的机会，让何苗更加坚定自己的想法。

青年是为乡村振兴注入新活力的关键人群，如今，互联网通讯、物流等乡村基础设施的逐步完善，让乡村面貌焕然一新，同时也让城乡流动变得更加便利。当前，全国多地已经将乡村人力资源开发放在首位。

以河南林州为例，近年来探索出了一条以“人才振兴推动全面振兴”的发展路径，一方面夯实人才政策支撑，为引进人才提供各项补贴，并提供家属安置、子女入学等保障。另外通过搭建平台、提供保障、畅通渠道，鼓励和支持人才创新创业。

何苗获得的实习机会，是由携程度假农庄联合地方政府共同发布的“新农人成长计划”，围绕“旅游产业、人才培训、高校合作、城乡交流、非遗传承”等领域，为乡村打造面向青年人才成长窗口，也为年轻人提供更多乡村振兴新机会和便利条件。

携程集团副总裁、携程研究院乡村振兴研究中心主任李珍妮表示，希望此次“新农人成长计划”能够为有返乡意愿的青年人才提供一个优质的乡村观察窗口，同时从文旅产业带动、就业带动、特色农产、人才培训等多个维度，共同营造更好的乡村人才土壤，共同推动人才返乡助力乡村振兴。

同时也有观点认为，为解决就业难题，在传统就业模式的基础上，应拓展更多元的就业形态，探索灵活就业方式。

“我可以跟大家分享一下新地图的探索策略！”刘青（化名）是一名游戏陪练师，与玩家分享游戏策略是他的日常。穿梭在热门游戏中，凭借电子竞技指导员的工作，他成为了灵活就业大军中的一员。

据了解，在当下已经有越来越多的年轻人选择“灵活就业”，电子竞技指导员作为其中代表，在数字经济大背景下，为带动就业高质量发展起着蓄水池的作用。

《2022年中国游戏产业报告》统计显示，去年中国游戏市场的实际销售收入已达2658.84亿元，这其中，中国电竞游戏市场实际销售收入1178.02亿元，占比近45%。伴随着电竞游戏产业的大踏步前进，其相关衍生产业进入大众视野。

“游戏陪玩行业作为平台经济的参与者之一，以其庞大的商业规模助推了平台经济发展，并积极赋能数字经济。同时，在带动新就业，促进灵活就业方面也在积极发挥价值。”一位专家指出，作为新兴行业的代表，电子竞技的正面价值开始被看见，尤其是就业领域。

同时，为了行业更长期和规范的发展，电子竞技指导领域也开始探索规范化发展。据了解，当下，包括电子竞技指导员、电子竞技教练员、电子竞技员等在内的诸多从业者，均需在统一标准下，通过规范化考试后“持证上岗”。

(责编：申佳平、高雷)

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