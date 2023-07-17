原标题：智采万物 共赢未来 | 中建智采B2B商城正式发布

7月15日，中建一局中建智采B2B商城发布会在北京举行，标志着链通设计、生产、采购、履约、金融等供应链的建筑精品平台正式对外公布并运营，助力建筑行业智慧化迭代升级。

著名经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源，中建集团项目履约管理部总经理张晓葵，中建一局党委书记、董事长吴爱国，中国建筑发展有限公司党委书记、董事长马合生，北京市房山区委常委、副区长周同伟，中国工商银行北京分行副行长鲍晓晨，中国建设银行北京分行副行长王林，中国农业银行北京分行副行长洪英子，中国银行北京分行集团大客户部经理赵雄飞，中国民生银行北京分行副行长解琦，上海银行北京分行副行长熊轶伟，中建集团项目履约管理部副总经理、中建一局外部董事李建伟，中建电商董事长陶锋，中建一局财务总监、总法律顾问姜瑞枫，总工程师郭海山，总经济师刘兵，副总经理任传彬，中建智地党委书记、董事长兼中建一局华北公司党委书记、董事长兼中建智采董事长樊飞军，中建智地总经理吴国强等出席发布会。

以央企责任智领时代

会议指出，在数字经济和数字技术日新月异的当下，将“数实融合”的国家战略应用于建筑地产行业供应链体系改造，借助数智科技的赋能，助力中建一局供应链体系降本增效，是企业高质量发展的关键一环。

姚景源表示，以数字经济、人工智能为代表的人类新一轮技术革命，是中国特色社会主义实现第二个百年目标的历史机遇，党中央、国务院多次强调，实体经济要和数字经济相融合，中建智采B2B商城的发布，是中建一局紧跟党中央、国务院部署的重要体现，推动整个建筑行业向高质量发展转型，助力国家实现“双碳”目标。

张晓葵表示，中建集团作为全球最大的投资建设集团，勇担产业链“链长”使命，打造供应链精品平台的典型实践，中建智采B2B商城将以最少的中间环节、最大的供应量集成、诚信的交易方式、双赢的交易结果，实现项目成本最优控制，打造建筑地产行业互联、互惠、互信、共赢的智能供应链新生态。

吴爱国表示，中建智采商城是中建一局落实中建集团“提升生产经营和管理运营数字化水平”要求的实践举措，也是中建一局推进供应链管理数字化的又一次革新，将有力打通信息壁垒，高效链通设计、生产、采购、履约、金融等供应链各环节，通过采购全生命周期的信息化、数字化支撑和一站式服务，助力产业链供应链上下游整体效率和效益的提升。

陶锋表示，云筑秉承“助推建筑行业数字化”的初心使命，协同中建一局，在前期咨询、中期搭建、后期运营支撑三大环节，精诚协作、共同完成中建智采B2B商城的打造。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，希望与中建一局加强创新发展战略对接与协作，共同做大产业、做大市场。

以价值引擎智创生态

中建智采定位于“建筑地产行业的数智引擎”，以“铸价值引擎，创共赢生态，为产业注入链动力”为理念，借助数智科技筑强一局供应链体系，致力于成为建筑地产行业最具竞争力的供应链生态服务商。

刘兵围绕中建智采B2B商城的功能、定位及未来发展规划进行了介绍。中建智采商城通过搭设“智集内外系统、智选采供双方、智联物流追踪、智简审批流程、智享供应链金融”的“5智”体系，优化“指导采购生产、确保如期交付、发展产学研用”三线管理，实现“多、快、好、省”，促进新型关系网形成，提升供应链整体效益。

樊飞军表示，外迎发展趋势，内应改革需求，中建智采是中建一局“十四五”贯彻新发展理念、转型升级的新生军力量，也是中建一局锻造全产业链竞争力、打造第二增长曲线的重要部署。公司的愿景就是直击行业难点和业务痛点，整合供应链上下游资源，将产品质量、服务水平、管控标准、数据挖掘、融资能力等融合汇聚，构建互联、互惠、互信、共赢的供应链新生态。

以凝心聚力智领未来

中建智采B2B商城将深入供应链生态各环节，满足客户需求，解构业务流程，与合作伙伴一起，发现问题，解决问题，构建供应链新生态。

在指导采购生产方面，商城立足数据共享理念，建立中标信息、资源信息交互平台，解决需求无法准确预测的问题，实现合作共赢，降低供应链整体成本，破解市场价格波动明显，供应链整体供需资源不对等的问题。

在确保如期交付方面，商城整合各方数据，进行资源全流程线上管理，保障准确、及时、高效的满足生产需求，解决传统线下采购信息传递低效和漫长的问题。

在发展产学研用方面，商城旨在提供创新平台，促进多方深度合作，集成先进科技和创新思维，研发推广“智慧+”产品和绿色低碳等新型建材，挖掘上下游企业合作缺失地段，推动行业高质量发展。

参会嘉宾共同见证中建智采B2B商城平台正式发布。中建智采、金融机构、中建一局各子企业以及供应商代表进行签约。

外部专家、媒体，中建集团总部相关领导，局副三副总师级领导，总部部门负责人，区域分局、子企业负责人参加发布会。

(责编：董童、李源)

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