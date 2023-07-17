人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中建智采B2B商城正式发布

2023年07月17日16:51 | 来源：央广网
小字号

原标题：智采万物 共赢未来 | 中建智采B2B商城正式发布

7月15日，中建一局中建智采B2B商城发布会在北京举行，标志着链通设计、生产、采购、履约、金融等供应链的建筑精品平台正式对外公布并运营，助力建筑行业智慧化迭代升级。

著名经济学家、国务院参事室特约研究员姚景源，中建集团项目履约管理部总经理张晓葵，中建一局党委书记、董事长吴爱国，中国建筑发展有限公司党委书记、董事长马合生，北京市房山区委常委、副区长周同伟，中国工商银行北京分行副行长鲍晓晨，中国建设银行北京分行副行长王林，中国农业银行北京分行副行长洪英子，中国银行北京分行集团大客户部经理赵雄飞，中国民生银行北京分行副行长解琦，上海银行北京分行副行长熊轶伟，中建集团项目履约管理部副总经理、中建一局外部董事李建伟，中建电商董事长陶锋，中建一局财务总监、总法律顾问姜瑞枫，总工程师郭海山，总经济师刘兵，副总经理任传彬，中建智地党委书记、董事长兼中建一局华北公司党委书记、董事长兼中建智采董事长樊飞军，中建智地总经理吴国强等出席发布会。

以央企责任智领时代

会议指出，在数字经济和数字技术日新月异的当下，将“数实融合”的国家战略应用于建筑地产行业供应链体系改造，借助数智科技的赋能，助力中建一局供应链体系降本增效，是企业高质量发展的关键一环。

姚景源表示，以数字经济、人工智能为代表的人类新一轮技术革命，是中国特色社会主义实现第二个百年目标的历史机遇，党中央、国务院多次强调，实体经济要和数字经济相融合，中建智采B2B商城的发布，是中建一局紧跟党中央、国务院部署的重要体现，推动整个建筑行业向高质量发展转型，助力国家实现“双碳”目标。

张晓葵表示，中建集团作为全球最大的投资建设集团，勇担产业链“链长”使命，打造供应链精品平台的典型实践，中建智采B2B商城将以最少的中间环节、最大的供应量集成、诚信的交易方式、双赢的交易结果，实现项目成本最优控制，打造建筑地产行业互联、互惠、互信、共赢的智能供应链新生态。

吴爱国表示，中建智采商城是中建一局落实中建集团“提升生产经营和管理运营数字化水平”要求的实践举措，也是中建一局推进供应链管理数字化的又一次革新，将有力打通信息壁垒，高效链通设计、生产、采购、履约、金融等供应链各环节，通过采购全生命周期的信息化、数字化支撑和一站式服务，助力产业链供应链上下游整体效率和效益的提升。

陶锋表示，云筑秉承“助推建筑行业数字化”的初心使命，协同中建一局，在前期咨询、中期搭建、后期运营支撑三大环节，精诚协作、共同完成中建智采B2B商城的打造。在新一轮科技革命和产业变革深入发展的背景下，希望与中建一局加强创新发展战略对接与协作，共同做大产业、做大市场。

以价值引擎智创生态

中建智采定位于“建筑地产行业的数智引擎”，以“铸价值引擎，创共赢生态，为产业注入链动力”为理念，借助数智科技筑强一局供应链体系，致力于成为建筑地产行业最具竞争力的供应链生态服务商。

刘兵围绕中建智采B2B商城的功能、定位及未来发展规划进行了介绍。中建智采商城通过搭设“智集内外系统、智选采供双方、智联物流追踪、智简审批流程、智享供应链金融”的“5智”体系，优化“指导采购生产、确保如期交付、发展产学研用”三线管理，实现“多、快、好、省”，促进新型关系网形成，提升供应链整体效益。

樊飞军表示，外迎发展趋势，内应改革需求，中建智采是中建一局“十四五”贯彻新发展理念、转型升级的新生军力量，也是中建一局锻造全产业链竞争力、打造第二增长曲线的重要部署。公司的愿景就是直击行业难点和业务痛点，整合供应链上下游资源，将产品质量、服务水平、管控标准、数据挖掘、融资能力等融合汇聚，构建互联、互惠、互信、共赢的供应链新生态。

以凝心聚力智领未来

中建智采B2B商城将深入供应链生态各环节，满足客户需求，解构业务流程，与合作伙伴一起，发现问题，解决问题，构建供应链新生态。

在指导采购生产方面，商城立足数据共享理念，建立中标信息、资源信息交互平台，解决需求无法准确预测的问题，实现合作共赢，降低供应链整体成本，破解市场价格波动明显，供应链整体供需资源不对等的问题。

在确保如期交付方面，商城整合各方数据，进行资源全流程线上管理，保障准确、及时、高效的满足生产需求，解决传统线下采购信息传递低效和漫长的问题。

在发展产学研用方面，商城旨在提供创新平台，促进多方深度合作，集成先进科技和创新思维，研发推广“智慧+”产品和绿色低碳等新型建材，挖掘上下游企业合作缺失地段，推动行业高质量发展。

参会嘉宾共同见证中建智采B2B商城平台正式发布。中建智采、金融机构、中建一局各子企业以及供应商代表进行签约。

外部专家、媒体，中建集团总部相关领导，局副三副总师级领导，总部部门负责人，区域分局、子企业负责人参加发布会。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多渠道拓展就业空间 各行各业探索就业新路子
　　人民网北京7月17日电 （记者夏晓伦）“对于我们学生，能实地参与乡村振兴相关工作的机会很难得，而且还能跟当地村民有很多交流机会，了解村民对于乡村振兴工作的实际感受和需求，很开心能有这个实习机会。”来自天津大学城乡规划专业2019级学生何苗向记者表示。…
2023年上半年汽车制造业工业增加值继续保持两位数增长
　　人民网北京7月17日电 （记者王连香）据中汽协会数据微信公众号消息，2023年上半年，工业生产稳步恢复，汽车行业工业增加值继续保持两位数增长。 图片来源：中汽协会数据微信公众号 2023年6月，汽车制造业工业增加值同比增长8.8%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部