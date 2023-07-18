第五届“科学探索奖”获奖名单揭晓
2023年07月18日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报深圳7月17日电 （记者李刚）7月17日，第五届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓，中国科学技术大学教授彭新华、同济大学教授周颖、大连理工大学教授邹丽等48位青年科学家榜上有名。
“科学探索奖”设立于2018年，由杨振宁、施一公、潘建伟、谢晓亮等14位知名科学家与腾讯基金会共同发起，是目前国内金额最高的青年科技人才资助项目之一。奖项秉持“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的宗旨，鼓励青年科技人才探索科学“无人区”，探索社会支持基础研究人才持续稳定的投入机制。
“科学探索奖”面向基础科学和前沿技术10个领域，支持在中国内地及港澳地区全职工作、45周岁及以下的杰出青年科学家，每位获奖人将在5年内获得总计300万元人民币奖金，并且可以自由支配奖金的使用。
“科学探索奖”每年资助不超过50位青年科学家，5年来共产生248位获奖人，来自26个城市，90所科研机构，平均年龄41岁；其中超过75%的获奖人有海外一流高校、研究机构学习或工作的经历。
《 人民日报 》（ 2023年07月18日 06 版）
来源：科学探索奖官方微信公众号
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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