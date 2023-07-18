原标题：“清凉经济”释放消费活力

7月12日晚，禹城市禹王亭博物馆广场上热闹非凡，高温丝毫未影响人们欢聚的兴致。自7月8日起，禹城市举行为期9天的“禹城2023青岛啤酒节”，四方来客相聚具丘山下、禹王亭前，感受盛夏里啤酒的清凉。“演出好看，啤酒好喝，美食好吃，潮品好玩……两天前我刚跟家人来过一次，这次是跟朋友们一起来的。”专程从乐陵市赶来的宋志峰说。

进入夏季后，高温天气持续，加之德州市各地一系列促消费政策的实施，助长了“清凉经济”。据德州市商务局统计，预计今年上半年社会消费品零售额增长12%，社会消费品零售总额增长7%以上，城市“烟火气”进一步被激发，消费潜力得以释放。

陵城啤酒音乐节也拉开序幕。现场除舞台区、美食畅饮区和儿童娱乐区外，还设有新能源汽车展销区和特色农产品展销区等。“陵城融媒App上线‘啤酒音乐节’小程序，可以提前预约时段，设置临时停车场，加开临时公交摆渡车，方便游客游玩。”陵城区商务局局长位龙田介绍，要让商圈人气“聚”起来，夜间消费“火”起来，群众生活“乐”起来。

据悉，7月28日临邑国际啤酒节也将举办，包括城市文化展示、欢乐嘉年华、创意市集、异业品牌推广、精彩演艺和主题巡游等内容，同时启动一村一年一场戏、一村一月一场电影和非遗手造展示等惠民文化活动。

庆云祥云古镇不夜城开启了“夜经济”潮玩文化嘉年华活动。“每天循环演出12场，引进非遗、美食和儿童娱乐近180家商户，预计全年能够带动当地旅游收入2亿元。”庆云伟光汇通文化旅游开发有限公司总经理周涛介绍。

“乐陵不夜城”活动包括杨安镇飘香夜市、朱集镇枣林夜市、渤海美食城夜市和龙悦生态观光园夜市等7大夜市，吸引众多市民前来“打卡”。

“太热了，所以带小孩来水上乐园玩，还可以锻炼身体。”在齐河泉城欧乐堡水上世界，武城市民吴凡陪10岁的儿子玩了一整天，“因为学校已经放暑假，这里景点多，有海洋世界、博物馆和动物园等，是个消暑好去处。”景区相关负责人介绍，近期水上项目几乎天天爆满，欧乐堡度假区6月份营业额是年初的4倍左右。

7月12日，德州市“2023年盛夏家电消费月”家电专项补贴活动现场促销正酣。“单件产品消费满3000元补贴200元，买得多赠得多。”德百家电总经理助理赵莎介绍，促销活动由德百集团等商家组织，加上市里发放消费券，销量比上年同期翻了一番。今年以来，德州市发放汽车消费补贴750万元、家电消费券523万元，拉动消费7.8亿元。

德州市商务局市场运行和消费促进科科长孟繁云介绍，德州市打好政策组合拳，全力营造安全、放心、舒心、便利的消费环境，把握“清凉经济”契机，全面激活夏日消费市场。（记者 张双双）

(责编：曹淼、李源)

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