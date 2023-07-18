青岛：“麦芽香气”中的文旅消费新动能
7月14日，金沙滩啤酒城一啤酒大棚的工作人员举杯欢迎首批游客的到来。当日，第33届青岛国际啤酒节青岛西海岸新区金沙滩啤酒城举行开城仪式。新华社记者 李紫恒 摄
“啤酒是风行世界的语言，节日是人类的共情仪式，这两者之间的结合，是青岛国际啤酒节成功的最大因素。”节庆文化学者、青岛国际啤酒节资深顾问林醒愚的解释，或许是民众对啤酒节乐此不疲的恰当答案。
自1991年创立以来，青岛国际啤酒节逐步发展成为知名啤酒盛会，品牌评估价值达368亿元。在日前开幕的青岛国际啤酒节上，除畅饮美酒之外，还有音乐演出、艺术巡游、体育竞演和啤酒文化时装秀等300余场活动，热情迎接海内外游客到来。
如今，青岛国际啤酒节化身“万能接口”，可以链接不一样的资源和需求。在推动消费扩容升级、产业提质增效的当下，更好发挥“啤酒节”的平台效应和品牌效能成为社会各界更强烈的期待。
这个夏天，青岛使出浑身解数，将啤酒盛宴转化为文旅消费新动能。
小扇引微凉，悠悠夏日长。日前，大鲍岛·即墨路首届海鲜啤酒节在青岛市市北区举办。蛤蜊、海螺、牡蛎、舌头鱼……各式各样的新鲜海鲜向游客和市民敞开供应。
离即墨路不远，具有百年历史的登州路也热闹非凡。酒神花车巡游、酒王挑战赛、“金色奇妙夜”沉浸式夜游……此外，“啤咔冰”啤酒冰淇淋主题店、“茶愉久”啤酒新式茶饮主题店也同时亮相，与1903面包坊构成“喝啤酒果茶，品啤酒面包，吃啤酒冰淇淋”的消费新风尚。
经营三家店的店长王冲忙着招待客人，络绎不绝的游客让他“忙到根本停不下来”。“进入夏季以来，啤酒冰淇淋主题店、啤酒新式茶饮主题店、1903面包坊三家店平均每天要接待1500多人次。”王冲说。
据介绍，青岛在各景区景点、商圈街区、大街小巷举办购物节、乐动集市等丰富多彩的消费主题活动；同时打造啤酒文化经济产业带，设置高层次人才专场、海洋产业专场、东西协作专场、企业专场等；开通青岛国际啤酒节旅游专列、旅游直通车；举办东西协作特色农产品展，促进区域经贸交流推介。（记者张武岳、王凯、袁敏）
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