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《黄河国家文化公园建设保护规划》出台

2023年07月18日08:57 | 来源：新华社
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原标题：《黄河国家文化公园建设保护规划》出台

新华社北京7月17日电（记者严赋憬 陈炜伟）国家发展改革委17日发布消息称，国家发展改革委、中共中央宣传部、文化和旅游部、国家文物局等部门已联合印发了《黄河国家文化公园建设保护规划》。

规划范围包括黄河流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9个省（区），以黄河干支流流经的县级行政区为核心区，各地可根据实际情况和黄河故道发展历史延伸至联系紧密区域。

规划提出构建黄河国家文化公园“一廊引领、七区联动、八带支撑”总体空间布局，分类建设管控保护、主题展示、文旅融合、传统利用等4类重点功能区；提出全面推进强化文化遗产保护传承、深化黄河文化研究发掘、提升环境配套服务设施、促进黄河文化旅游融合、加强数字黄河智慧展现五大重点任务实施。

规划强调，要坚持保护优先，强化传承，加强文物和文化遗产保护传承，严格落实保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理的方针；坚持文化引领，彰显特色，深入挖掘黄河文化丰富内涵和历史意义，全面阐释黄河文化时代价值；坚持因地制宜，分类指导，充分考虑地域广泛性和文化多样性、资源差异性，实行差别化政策措施；坚持积极稳妥，改革创新，兼顾历史与现实，打造民族性世界性兼容的文化名片。

(责编：王震、陈键)
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