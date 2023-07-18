六部门印发通知开展城乡环境卫生清理整治
2023年07月18日08:58 | 来源：新华社
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新华社北京7月17日电（记者陈炜伟 严赋憬）国家发展改革委17日发布消息，国家发展改革委等六部门已联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板 开展城乡环境卫生清理整治的通知》。
通知提出，要积极总结推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设，营造干净、整洁、舒适的旅游居住环境。
通知还提出，要重点推进城市环境卫生清理整治、农村人居环境整治提升、医疗卫生机构环境整治，补齐医疗卫生服务体系、城乡垃圾污水治理、医疗废物和污水综合处置能力短板，推动创新城乡社会健康治理模式，以点带面夯实健康中国和美丽中国建设基础。
(责编：王震、陈键)
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