新华社北京7月17日电记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家金融监督管理总局联合印发《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》，提出建立健全网络安全保险政策标准体系、加强网络安全保险产品服务创新等5方面共10条具体意见。

工业和信息化部有关负责人表示，随着数字经济的快速发展，网络安全基础性、保障性作用增强。网络安全保险作为承保网络安全风险的新险种、网络安全服务的新模式，有利于行业企业提升网络安全风险应对能力，促进中小企业数字化转型发展。工业和信息化部会同国家金融监督管理总局系统全面调研我国网络安全保险发展现状和问题，广泛征集保险机构、网络安全企业、基础电信运营商、互联网企业等产业各方意见，明确重点任务。

意见提出5方面10条意见。聚焦提升行业认知、完善行业规范，健全完善网络安全保险支持政策；聚焦丰富网络安全保险产品类型、创新保险服务模式，全方位加强网络安全保险产品服务创新；聚焦提升风险量化评估能力、加强全生命周期风险监测，强化网络安全技术赋能保险发展；聚焦推进网络安全保险落地应用、促进企业网络安全能力提升，撬动网络安全产业需求释放；聚焦培育网络安全保险优质企业、加强网络安全保险推广，培育网络安全保险发展生态。

意见指导和鼓励各方主体积极推进网络安全保险产品和服务创新。产品创新方面，鼓励保险机构面向不同行业场景的差异化网络安全风险管理需求，开发多元化网络安全保险产品。服务创新方面，鼓励网络安全保险服务机构协同合作，探索构建以网络安全保险为核心的全流程网络安全风险管理解决方案。

工业和信息化部有关负责人表示，下一步将从政策宣贯、标准研制、试点推广、生态培育等方面进一步深化部署，加快关键亟需标准制定，在重点行业关键领域探索开展网络安全保险，形成一批可复制、可推广的网络安全保险解决方案。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经