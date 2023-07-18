科技日报长沙7月17日电 （记者俞慧友 实习生王紫玥 周文惠）17日，记者从湖南省科技厅获悉，湖南省科技重大专项“超级地下工程智能成套装备关键技术研究与应用”实施进展顺利，通过了中国工程院院士桂卫华为组长的专家组合验收。专家组一致认为，专项实施过程中攻克了多项国际技术难题，研制的部分装备填补了国际空白，满足了高原铁路、引绰济辽等国家重大工程项目建设需求。

该项目由中国铁建重工集团牵头，联合中南大学、湖南大学、国防科技大学、湘潭大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、株洲硬质合金集团等单位，针对我国超级地下工程建设面临的成套装备缺失、智能化程度低、不良地质适应性差、主轴承和高性能刀具长期依赖进口等突出问题开展协同攻关。

依托项目，团队攻克了超大断面竖井刀盘设计与管片快速拼装同步技术、地质探测装备高精度定位与深部岩体应力检测、岩石掘进机智能支护与自适应巡航、围岩自感知与机群作业智能管控等10余项关键技术，自主研制了全球最大直径（23米级）全断面竖井掘进机、国产首台千米级水平钻探装备，实现了国产高原地区最长施工距离（20公里）全断面岩石隧道掘进机、8种超风险钻爆法隧道智能成套装备等四大类专用成套装备，以及高性能长寿命滚刀、多种规格掘进机主轴承等两类核心基础零部件。

同时，专项有效解决了地下工程建设中感知难、开挖难、钻探难、精准定向定位难、出渣难、支护难、机群协同难、智能管控难、关键零部件国产化难等问题。

目前，依托专项研制的相关技术装备已成功应用在10余个国家重点工程，产业应用效果良好。专项负责人、中国铁建重工集团首席科学家刘飞香表示，超级地下工程智能成套装备的自主研制成功有助于推动我国地下工程装备产业技术进步，带动系列相关配套产业发展，打造超级地下工程智能装备新兴优势产业链，培育地下工程智能装备新经济增长点，建立世界级超级地下工程装备产业研发基地。

(责编：王震、陈键)

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