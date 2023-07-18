原标题：新一代“空中造楼机”4天盖好一层楼

◎本报记者 吴纯新 通 讯 员 李经纬 谢杰夫

“可以顶升！”随着控制室技术人员下达口令，新一代超高层建筑轻量化施工装备集成平台在正在建设的武汉泰康金融中心项目中顺利顶升。有了它，泰康金融中心项目几乎是4天一层楼。这个帮助泰康金融中心项目“快速成长”的超高层建筑轻量化施工装备集成平台，有个更为霸气的名字——新一代“空中造楼机”。新一代“空中造楼机”核心设备间位于平台中心，每完成一层楼的施工，即可“一键操作”向上顶升，耗时仅2小时，无须人工拆卸爬模挂架，使施工效能提升30%。

“空中造楼机”整体安装好似搭积木

中建三局集团有限公司工程总承包公司泰康金融中心项目经理陈攀介绍，新一代“空中造楼机”主要由支撑动力系统、钢平台系统、挂架及防护系统等组合而成，项目部在总结前几代“空中造楼机”实施应用经验的基础上，结合项目自身特点，对“空中造楼机”进行迭代升级。

新一代“空中造楼机”内部形成了工厂化流水线，可逐层完成钢柱吊装、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑、混凝土养护等工作。“其具有装配化、轻量化、智能化的特点，简单来说就是更快、更轻、更智能。”中建三局第三建设工程有限责任公司科创公司总经理李劲介绍。

平台自重500吨，相比最早的“空中造楼机”重量减少70%以上。早期“空中造楼机”，连接部位大部分采用焊接工艺，新一代则采用型钢组合件的装配式连接，无须大量焊接，降低安装成本、轻松拆卸，后续周转更便捷。

如此庞然大物采用大量类似“乐高”的标准化模块设计，整体安装好似搭积木，仅用20天即可完成，安装时间较上一代减少30%。

已应用于多栋超高层建筑施工过程

“‘空中造楼机’作业面积大，盖完一层后，整个平台像‘乘电梯’一样直接往上升高一层，再继续施工。仅设备材料吊装转运一项，就可节约50%的工作量。”陈攀说，普通高层施工爬模系统，最佳效率约为7天一层楼，“空中造楼机”只需4天左右。

新一代“空中造楼机”实现了工序与施工机械的高度集成，节约现场劳动力，犹如一个“空中智造工厂”。

从空中俯瞰，新一代“空中造楼机”是一个融合了安防、堆场、雨篷、养护系统的全封闭式操作空间，自动喷淋降尘降温系统可应对高温、雾霾等天气，提升施工人员作业舒适度。

在安全保障方面，新一代“空中造楼机”可针对不同结构体系灵活选择支点位置和布设平台，对不同形状的平面适应性更好，顶升时可通过位移传感器将实时数据反馈到控制中心，实现系统自动纠偏，更能杜绝传统爬架“冒顶”的安全隐患。

不同于以往方方正正的平台，上述“空中造楼机”根据泰康金融中心项目半月形平面布局量身定制，适应平面弧形设计，可实现平台布局灵活调整，在墙体两侧预留充足空间，解决了复杂钢结构吊装的问题。

此外，该“空中造楼机”可在电脑上实现一键顶升功能。采用新型电液直驱液压油缸，动力泵站与液压油缸一体化，占用空间小，响应动作灵敏，免除了油路敷设等工作程序。顶升过程采用传感器，模拟人手的触感神经感知支撑点动作，实现了支撑点每一步动作与电脑的数据交换，大幅提升了系统智能化程度。相比以往的“空中造楼机”，新一代“空中造楼机”顶升巡视看守人员减少50%，顶升时间节省20%以上。

目前，新一代“空中造楼机”已应用于福州世茂国际中心、苏州国际金融中心、重庆陆海国际中心、海南中心等全国20多栋超高层建筑施工过程。

(责编：王震、陈键)

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