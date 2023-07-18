我国算力核心产业规模达1.8万亿元
算力基础设施建设扎实推进
2023年07月18日09:12 | 来源：光明日报
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本报北京7月17日电（记者刘坤）工业和信息化部副部长张云明17日表示，2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。大会将聚焦算力前沿技术领域，展示算力融合应用成果。
“随着数字经济时代全面开启，算力已经像水、电一样，渗透到生产生活的各个领域，正以一种新的生产力形式，为各行各业数字化转型注入新动能。”张云明说，我国算力基础设施建设扎实推进。2018年以来，我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%。截至2022年底，在用标准机架超过650万架。根据中国信息通信研究院测算，2022年我国算力核心产业规模达1.8万亿元。
工业和信息化部信息通信发展司司长谢存表示，工业和信息化部将出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，推动产业链上下游多方形成合力共建良好发展生态。加速推进网络设施与算力设施配套部署，进一步优化升级网络体系架构，打造满足各类算力应用需求的运力体系。以工业、交通、医疗等典型行业为主要场景，打造一批成熟的解决方案，推动模式新颖、特色鲜明的算力应用加速落地。
(责编：王震、陈键)
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