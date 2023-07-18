谢宝剑

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。粤港澳大湾区经济实力雄厚、创新资源丰富、市场经济发达，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发4年多来，大湾区在高质量发展方面走在前、作示范，取得显著成效。

完善交通网络，建设现代化基础设施

大湾区在交通网络互联互通方面取得显著进展。在轨道交通方面，广州、深圳等都市圈加快推进地铁、城际铁路建设；在空港建设方面，香港、广州、深圳作为大湾区国际空港核心，联动珠海、澳门等大湾区空运网络节点，形成世界级机场群；在航运枢纽方面，大湾区拥有香港港、广州港、深圳港、珠海港、东莞港等沿海港口，以及佛山港、肇庆港等内河港口，航运互通水平和港口吞吐能力全国领先。

展望未来，大湾区可充分发挥基础设施的支撑作用，促进实体经济高质量发展。比如，加速形成以“轨道上的大湾区”为支撑的高快速轨道交通网络；打通物流运输堵点，加快建成现代流通网络；完善交通体制机制，提高运输通达效率。同时，继续加快大湾区内地城市5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”建设，加快形成畅通内循环的“新基建”网络。

优化产业结构，推进制造业高质量发展

大湾区初步形成有国际竞争力的现代产业体系。先进制造业快速发展，有国际影响力的珠江东岸电子信息产业带已初具规模，西岸的高端装备制造带正抓紧构建；战略性新兴产业不断壮大，集成电路、生物医药、新能源新材料等产业快速崛起，战略性新兴产业集群正在涌现；现代服务业加快发展，区域生产性服务业正向专业化和价值链高端延伸发展；海洋经济快速崛起，海洋运输业、海工装备制造业发展迅速。

制造业是实体经济的主体，大湾区可做大先进制造业规模，夯实制造业发展根基，持续培育壮大产业集群规模，加快转换发展动能，推进制造业智能化、数字化、绿色化转型；优化产业布局，推动区域协同联动，形成合理的产业分工格局；加快制造业高端化步伐，推进制造业与服务业双向融合，推动传统制造业转型升级和产业结构高级化，尤其是提高主导产业的全要素生产率和科技贡献率。

创新驱动发展，发挥国际科技创新中心支撑作用

科技创新是大湾区高质量发展的关键。截至2023年5月，大湾区已建成34家国家级和71家省级国际科技合作基地、20家粤港澳联合实验室，鹏城实验室、广州实验室挂牌运作，科技创新综合水平迈入全球前列。

未来，大湾区可持续增强战略科技力量，促进基础研究和应用研究领域的优势互补与城市科技创新的联动发展，打造重点领域世界领先的现代科学中心；促进大湾区教育和产业的融合发展，构建以世界一流高校为引领、各种类型与层次的高校共同发展的高水平高等院校集群；培育具有高成长性的未来型高新技术企业，并完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，打造“雨林式”开放型创新生态。

发挥比较优势，支持金融服务实体经济

2020年金融支持粤港澳大湾区建设的“30条意见”出台以后，大湾区金融合作开放进入快车道，在全国率先开展了本外币一体化账户、跨国公司本外币一体化资金池、“跨境理财通”等先行先试改革。当前，大湾区已初步形成以香港、深圳、广州等城市为核心的金融网络，逐步推动金融制度和金融产品创新，构建特色鲜明的国际金融枢纽。

活跃的金融市场、畅通的融资渠道和良好的金融环境是大湾区打造实体经济高质量发展的重要保障。大湾区可积极引导资本实力较强的金融机构服务于实体企业，盘活大湾区内存量资金，以金融投资布局人工智能、电子信息、高端装备等重点产业平台；构建普惠金融双轮驱动发展模式，大力支持小微企业和民营企业发展；打造金融特色产业链，从资金流入到生产产出，构建一体化金融服务体系。

打造“数字湾区”，促进数字经济和实体经济深度融合

粤港澳大湾区是中国数字经济发展的领先地区，深圳数据交易所揭牌、粤澳跨境数据验证平台启动等为大湾区数字经济发展注入强劲动力。2022年，广州数据交易所、深圳数据交易所相继挂牌成立，当年累计交易额超过17亿元。域内拥有日益完善的数字基础设施、快速创新的网络平台和全球最大的制造业产业链，大湾区推进数字经济和实体经济融合发展具有得天独厚的优势。

大湾区可加速实体经济数字化转型，提升工业互联网平台能级，培育世界级数字经济产业集群，推动制造业场景数字化，全面提升智能制造整体水平；打造数字化人才高地，搭建数字合作平台；构建数据交易良好发展生态，实现远距离数据调用，破除数据自由流动障碍，使数据要素充分参与市场配置。

实施制度型开放，打造适宜高质量发展的一流营商环境

大湾区是我国对外开放的重要窗口。其中，港澳都是单独的关税区，有发达的国际通道、专业的服务水平以及世界一流的营商环境。

珠三角主阵地作为内地外向度最高的经济区域，未来可加强与港澳的规则衔接机制对接，继续扩大高水平对外开放。一方面，通过保障市场主体平等地位和加强企业信用机制等措施，加快构建刚柔并济的营商环境法律制度；另一方面，参照世界银行最新发布的宜商环境评估体系，从企业准入、获取经营场所、市政公用服务接入、金融服务、国际贸易、税务服务、促进市场竞争等领域对标世界一流湾区，进一步优化国际化、法治化、便利化的营商环境。

（作者：谢宝剑，系暨南大学经济学院教授、博导、特区港澳经济研究所副所长）

(责编：王震、陈键)

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