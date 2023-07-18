挖潜能 优服务——多地促进大学生就业一线观察
从新产业新职业到打通就业工作“最后一米”……日前，记者走访多地高校和当地教育、人社部门了解到，各地通过深挖就业市场潜能，不断提升就业服务水平，助力越来越多大学生好就业、就好业。
“人工智能等新领域为大学毕业生所青睐。”在位于黑龙江哈尔滨新区的思灵机器人科技（哈尔滨）有限公司，摆放着一支支形态各异的机器人手臂。公司政府事务总监林玮辰介绍，去年以来公司共招聘60名员工，其中30%是应届毕业生，来自计算机、机电等不同专业。
近年来，随着经济结构持续优化，新技术、新产业、新业态不断涌现，职业变迁加速。在智能制造、数字经济、社会服务需求等诸多领域，这些新职业新工种在挖掘发展新机遇的同时，也为大学生提供了更多就业选择。
调饮师、民宿管家、旅行定制师……短短几年间，伴随新消费市场兴起、消费升级发展，个性化定制需求迎来广阔空间。“新产业新职业引领了就业的新方向，为经济社会发展注入了新的活力。”黑龙江省社会科学院助理研究员栾美薇说。
基层一线是大学生就业的重要渠道，不少高校毕业生选择到基层就业。任瑞阳是西南财经大学硕士毕业生，曾到四川凉山彝族自治州美姑县支教，如今他将以成都市选调生的身份，从乡镇做起，为乡村振兴、基层社会治理贡献力量。
据统计，哈尔滨工业大学2023届已有409名毕业生入选选调生；西南财经大学考取选调生227人，比去年增长6%，分布在四川、重庆、云南、新疆等多个省份。
为引导学生投身重点领域建设，不少高校构建职业发展教育课程。以“船海”为特色的哈尔滨工程大学瞄准科技前沿和关键领域，深入推进学科专业调整，截至目前，2023届毕业生前往工业化、信息化和国防现代化领域就业的比例超过70%。
为进一步促进就业，高校等各方持续优化就业服务。“因为一直准备考研，今年4月我才开始找工作，每次求职都感觉心里没底。”在学校帮助下，哈尔滨工业大学电气学院本科毕业生朴林梅悬着的一颗心终于落地，“老师教我修改简历，还为我推荐了多个工作岗位，在面试前多次给予指导。”
简历修改、面试指导、岗位推介、职业发展咨询……针对未就业大学生，不少高校组织就业指导中心教师、职业辅导咨询师、朋辈导师等，为学生提供个性化服务，更好更快地实现学生和岗位的“双向奔赴”。
“通过参加优秀毕业生求职经验分享、一对一简历指导等活动，我在一次次‘实战演练’中提升个人求职竞争力。”四川农业大学能源与动力工程专业本科毕业生秦佳说。
眼下，“互联网+”就业服务新模式逐渐推广。广东外语外贸大学学生就业创业中心副主任苗磊介绍，学校以直播带岗模式，组建了一支师生直播团队，针对重点行业、学生关注度高的用人单位开展专场直播带岗活动。
贯穿整个就业季，一场场就业招聘会帮助学生不出校门就能了解优质岗位。从去年7月到今年6月，广东省教育系统共开展864场招聘活动，14.29万家企业参加，累计提供582万条就业岗位信息。黑龙江省高校累计走访企业1.2万家，开拓就业岗位18.2万个。人力资源社会保障部于6月6日启动2023年百日千万招聘专项行动，计划利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位。
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