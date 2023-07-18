中央气象台发布暴雨黄色预警
2023年07月18日09:40 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月18日08时至19日08时，广东大部、广西、福建东南部、湖南中南部、贵州南部、云南东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广西西部、云南东南部等地的部分地区有大暴雨（100-180毫米）；江西中北部、湖北东部、安徽西部等地的部分地区也有分散性大雨或暴雨；上述地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作；
2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导；
3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨；
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2023年二季度和上半年GDP初步核算结果公布
- 人民网北京7月18日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2023年二季度和上半年 GDP核算结果如下： 图片来源：国家统计局官网.…
- 中央气象台发布暴雨黄色预警
- 人民网北京7月18日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月18日08时至19日08时，广东大部、广西、福建东南部、湖南中南部、贵州南部、云南东南部等地的部分地区有大到暴雨，其中，广西西部、云南东南部等地的部分地区有大暴雨（100-180毫米）；江西中北部、湖北东部、安徽西部等地的部分地区也有分散性大雨或暴雨；上述地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。 防御指南： 1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2、交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3、切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。…
- 评论
- 关注