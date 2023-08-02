人民网北京8月2日电 （记者杨虞波罗）据中国气象局消息，7月29日8时至8月1日7时，河北省邢台市临城县赵庄梁家庄站累计降水量达1003毫米，对于年平均降水量约500毫米的邢台，这意味着几乎在三天里下了大概两年的雨量。这个降雨量甚至超过了台风“杜苏芮”登陆时在浙江造成的861毫米的最大降水量。另外，北京地区有两站累计降水量超过700毫米，远超2012年北京“7·21”特大暴雨极值541毫米。

此次华北强降雨极端程度可见一斑。即使直面多次暴风雨的中央气象台首席预报员马学款也坦言“极端”“罕见”。在他看来，从五个方面可以体现此次降水极端性：强降水持续时间长、影响范围大、累计雨量大、局地降水超极值、地形分布特征明显。

8月1日，华北极端强降雨开始减弱，局地仍有中到大雨乃至暴雨，但还不是松口气的时候。“未来几天，整个华北北部，包括河北中北部、北京、天津这一带，阵雨、雷阵雨天气较多，且局地对流较强，可能还会出现局地暴雨。”马学款提醒，虽然降水总体在减弱，但受前期强降水影响，次生灾害具有滞后效应，未来一段时间仍需高度警惕。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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