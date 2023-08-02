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直击云南磨憨铁路口岸入境水果通关 即到即报、即查即放

2023年08月02日10:38 | 来源：人民网－云南频道
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原标题：直击云南磨憨铁路口岸入境水果通关 即到即报、即查即放

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区。人民网记者 符皓摄

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区。人民网记者 符皓摄　　

　　人民网昆明8月1日电 （方经纶、王绍绍、赵晨、符皓）记者近日在云南磨憨铁路口岸采访时获悉，中老铁路开通运营以来，来自老挝、泰国的新鲜水果借助中老铁路“黄金线路”通关便捷、国际货运规模化的优势，快速销往国内市场，企业物流成本持续降低。

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区。人民网记者 符皓摄

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区。人民网记者 符皓摄　　

　　核查货证、包装物检验检疫、抽样检查、剖果检查、综合评定……在磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区，记者看到，一批装载进口榴莲的铁路货运列车穿过友谊隧道，通过H986（大型集装箱检查设备）扫描后，货运车厢被推进到磨憨铁路口岸综合性指定监管场内的装卸股道内。随即，装有进口水果的集装箱便被货车转运至水果查验区，由昆明海关所属勐腊海关工作人员按流程对水果进行查验。

　　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正准备开箱查验进口水果。勐腊海关供图

　　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正准备开箱查验进口水果。勐腊海关供图

　　七月的磨憨骄阳似火，查验区内部却十分凉爽。

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，物流工作人员正在卸货等待海关查验。勐腊海关供图

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，物流工作人员正在卸货等待海关查验。勐腊海关供图

　　“查验区内的温度会根据查验水果的种类实时调节，保证水果在查验期间不因温度过高而损坏。”查验区内，正在对进口榴莲进行查验的勐腊海关工作人员刘奇介绍道。

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内部场景。勐腊海关供图

磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内部场景。勐腊海关供图　　

　　据了解，自2022年11月30日水果查验区通过验收投入运营以来，勐腊海关密切与铁路部门、场所经营单位联系配合，积极推进“两步申报”“汇总征税”“附条件提离”等通关业务模式改革，开辟绿色通道，通过智慧设备检测、生物安全监测、动态监测等方式，在保障国门生物安全和食品安全前提下，做到入境水果货物“即到即报（报关）、即查即放”，提高通关效率。

　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正在查验进口榴莲。勐腊海关供图

　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正在查验进口榴莲。勐腊海关供图

　　“即到即报、即查即放”，具体如何做到？

　　“不同的水果有不同的查验指令，所需的查验时间也不同，我们通过设置通关引导员，实行‘一专列一方案’的通关模式，确保入境水果通关零延迟。”刘奇介绍，海关部门实行“7*24小时”预约监管查验制度，无论节假日还是深夜，均可保证对进口水果实现全天候查验。

　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正在查验进口山竹。勐腊海关供图

　磨憨铁路口岸综合性指定监管场地水果查验区内，海关工作人员正在查验进口山竹。勐腊海关供图

　　据勐腊海关提供的数据显示：自2022年11月30日以来，截至今年6月30日，勐腊海关已监管验放水果专列138列次，货运量4.96万吨。

(责编：王连香、吕骞)
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