人民网北京10月30日电 （记者王震）10月29日，以“数字技术与实体经济融合赋能数字中国”为主题的第五届数字发展论坛在中国科学院计算技术研究所学术报告厅举办。论坛由中国互联网协会指导，中国互联网协会数字化转型与发展工作委员会、中国科学院计算技术研究所、伏羲智库联合主办，清华大学互联网治理研究中心、中科院计算所互联网基础技术实验室提供学术支持。

论坛上，中国工业经济学会会长、中国社会科学院大学教授江小涓指出，在数字时代，所有产业将被用数字化的方式解构和重组成为必然趋势。在企业的数字化转型的过程中，呈现从内部向外部延伸的趋势，无论是数字一体化还是数字专业化，都需要政府和市场同向发力，发挥市场配置资源的决定性作用的同时，政府要以有效的公共服务提供引导和支撑，提升企业数字化转型能力。

国务院发展研究中心副主任、党组成员陈昌盛表示，当前促进数字经济发展要坚持“六个优先”：数据的可及性优先于数据的确权，数据的流通优先于交易，数据监管中小步快跑优于看准再干，公共数据的开放优先于开发，个人数据匿名化的利用优先于确权分配，重要数据清单优于准确的安全评估。

北京大学教授、工业和信息化部原副部长杨学山认为，数字经济时代的根本特征就是数实融合，传统产业要走向现代化，实现高质量可持续性发展，必须要坚持系统观念，实现深度数实融合。

中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨指出，数字经济驱动了新型数字基础设施建设，加快了新一代信息通信技创新，推动了通信网络技术向大宽带、大连接、大平台、大模型发展。

中国工程院院士、中央网信办专家委员会顾问沈昌祥认为，全球网络安全问题日益严峻，信息安全才是发展的前提与保障。面对网络安全面临的威胁和挑战，必须构建新型的保障体系，通过计算环境、区域边界、网络传输三重防护，安全可信地保障数字经济的转型，保障信息社会的安全发展。

论坛上，中国互联网协会副理事长、伏羲智库创始人、中科院计算所研究员、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东做了“数字发展行动进展”的报告，正式发布《中国数字发展研究（案例）2023》和《短视频助力公益事业发展研究》，与会企业结合自身在数字化转型方面的思考与实践，展示数字化转型不同场景的经验和成果。

在圆桌对话环节，嘉宾并围绕“数智化如何实现行业突破”等议题展开深入交流。论坛还举行了中国互联网协会“2023互联网助力经济社会数字化转型案例”证书颁发仪式。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经