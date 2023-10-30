原标题：红星美凯龙前三季度营收86.75亿元，经营活动现金流量净额27.68亿元

10月28日，红星美凯龙发布了2023年三季报。财报显示，今年前三季度红星美凯龙实现营业收入达86.75亿元，扣非后归母净利润为-3.35亿元，经营活动产生的现金流量净额为27.68亿元。

对于亏损的原因，红星美凯龙表示，受到宏观经济环境、房地产行业政策等因素影响，居民收入增长放缓，消费信心不足，其所处行业目前估值处于低位，景气度需逐步恢复。

幸运的是，景气度正在得到改善。国家统计局数据显示，9月份，社会消费品零售总额39826亿元，同比增长5.5%。1至9月份，社会消费品零售总额342107亿元，同比增长6.8%。社会消费品零售总额，反映了普通老百姓是否愿意花钱买东西的日常消费状况。这一指标的反弹意味着居民的消费意愿在提升。

政策层面也在积极助力家居行业复苏。国家发展改革委出台的《关于恢复和扩大消费的措施》提出，促进家庭装修消费，鼓励室内全智能装配一体化。商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》，将于2023年9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

为响应国家号召，促进家居焕新，红星美凯龙举行一系列大促活动。比如，今年“818FUN肆嗨购节”(7月21日-8月20日)期间，全国商场车流数据同比增加13%，客单价、客总价同比均实现提升，整体销售额同比增长21%；随后的“双节”(国庆节、中秋节)期间，红星美凯龙统一收银数据显示，在9月8日-10月6大促期间，全国开单人数、客单价、客总价、销售额全面增长，其中公司销售额同比上升12%，家居消费整体企稳回暖。

值得一提的是，随着“双11”时间的到来，近日红星美凯龙还在上海虹桥总部举办了2023“双11全球狂欢季KO大会”，携手天猫启动了2023年度收官前最重要的一场家居消费盛宴。据悉，双方将强强联合，发挥线下线上跨平台之间的加乘效应，联动品牌方为家居消费者带来年度钜惠狂欢。

在商场运营方面，截至2023年9月30日，红星美凯龙经营了89家自营商场，278家委管商场，通过战略合作经营8家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权51家特许经营家居建材项目，共包括457家家居建材店/产业街。

正如红星美凯龙品牌创始人、红星美凯龙家居集团CEO车建新近期公开发言时表示，“消费者年轻了，商场也要越来越年轻。品牌年轻化是红星美凯龙的重要战略。”成立37年以来，红星美凯龙将现代的Shopping Mall与时尚、潮流、文化和艺术相结合，不断推陈出新，家居商场已迭代至第九代，这也是其商场保持持续竞争力的关键。

据悉，在过去几年“拓品类、重运营”战略下，红星美凯龙新拓了如高端电器、系统门窗等形成十大品类主题馆，今年3月又发布了M+高端设计中心。目前，红星美凯龙已经形成了一个线上线下全布局，家居、家装、高端电器全覆盖，品牌商、设计师资源全链接的“10+1”立体大家居生态。在此基础上，红星美凯龙还持续围绕“高端化，年轻化、精细化，生态化”开展品类拓展和业态升级。

得益于业绩企稳、经营稳健，对于红星美凯龙未来发展前景，合作伙伴、员工都信心满满。

截至2023年9月30日，红星美凯龙有18家筹备中的自营商场(其中自有15家、租赁3家)，计划建筑面积约287万平方米；筹备的委管商场中，有298个委管签约项目已取得土地使用权证/已获得地块。

此前，红星美凯龙董事会表决通过《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》，议案内容为，鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将届满，同意将持股计划存续期延长一年，至2024年9月27日。

业内人士指出，员工持股计划的展期，一是基于公司对自身未来持续稳定发展的信心及公司股票价值所作出的判断，其二综合考虑公司实际发展情况及二级市场状况等因素。

(责编：曹淼、李源)

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