当地时间10月26日，岚图品牌在丹麦发布。位于哥本哈根的岚图展厅正式开业，岚图梦想家首度登陆欧洲并开启销售。

岚图汽车CEO卢放表示：“作为新能源造车‘国家队’，岚图汽车致力于将驾控性能与智能科技完美融合的产品推向全球，以自研技术引领全球汽车产业技术变革，积极塑造中国品牌在全球的影响力，打造中国外贸‘新名片’。本次岚图梦想家成功进入欧洲市场的背后，是中国汽车产品竞争力的大幅提升，今后岚图汽车将依托东风强大的海外资源，深度参与全球汽车生态体系建设，重新书写全球汽车产业格局，引领中国品牌出海新时代。”

岚图汽车丹麦经销商K.W. Bruun公司负责人Christian Haugaard在开业仪式上表示：“丹麦是童话王国，全世界孩子对于城堡的梦想均从丹麦开始，而岚图梦想家定位‘梦想的移动城堡’，与丹麦高度契合，选择在丹麦进行首发，充分体现了岚图汽车对丹麦市场的高度重视。我们将与岚图汽车精诚合作，共同为丹麦的岚图用户提供最新的汽车技术、卓越的客户服务和无与伦比的购车体验。”

本次开业的哥本哈根岚图展厅延续岚图“淡、静、雅”的品牌理念，将现代简约风格与岚图“中式优雅”的品牌内涵相融合，同时还大量融入了北欧的自然文化、生活方式以及丹麦特有的“童话王国”文化元素，为用户打造了一个有温度的空间，满足用户赏车品鉴、试驾体验、个性定制、交付提车、保养维修等需求，为用户创造全方位的沉浸式购车体验。步入展厅，岚图汽车“鲲鹏展翅”的品牌意象，恰到好处地出现在赏车区、休息区等店内各个角落，非常符合北欧用户在自然中寻找归属与认同的心境，让海外用户瞬间产生共鸣。

岚图梦想家正式登陆丹麦（受访者供图）

岚图梦想家具备大空间、舒适性等优势，适配欧洲用户户外出行、露营等个性化用车场景。与此同时，车辆配备了前双叉臂后五连杆的铝合金底盘，标配四驱以及带魔毯功能的空气悬架+CDC，操控性能强大，兼具舒适安全，适合欧洲路况。

为更好适配欧洲用户的用车需求，岚图梦想家在操控、车机等领域进行了针对性优化。在操控方面，岚图梦想家在北欧专门进行了100天+广泛测试，累计行驶5.22万公里，涉及挪威、瑞典、荷兰、丹麦等国，遍布多种城市、郊区、高速多种道路和山地、沿海、隧道等复杂环境。在车机方面，岚图梦想家根据当地用户审美及使用习惯开发全新欧版车机，交互界面更加简约快捷，同时加入部分当地生态应用。

据悉目前，岚图已经进入挪威、以色列、芬兰等国家，继本次成功进入丹麦市场之后，岚图汽车还将不断扩大出海版图，未来计划进入德国、法国、意大利等欧洲纵深市场。

(责编：曹淼、李源)

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