原标题：沪农商行2023年三季报：经营业绩稳步提升 “新三年”首年高质量发展态势凸显

10月27日晚，上海农商银行发布2023年第三季度报告。报告显示，该行第三季度延续上半年稳中向好发展态势，各项业务结构和盈利能力均保持了良好的发展势头。

截至2023年9月末，集团实现营业收入204.15亿元，同比增长4.49%，归母净利润104.01亿元，同比增长15.82%，盈利水平提升显著，经营业绩持续稳健增长；集团资产总额达13684.24亿元，较上年末增加870.25亿元，增幅6.79%，规模实力稳步增长，不良贷款率为0.97%，风险抵补能力保持相对稳定。

盈利水平提升显著 非息收入持续增长

今年前三季度，上海农商银行整体保持“稳中有进”的良好发展态势。

2023年1-9月，集团实现营业收入204.15亿元，同比增长4.49%，非利息净收入47.00亿元，同比增长18.07%，增幅近两成，其中，手续费及佣金净收入达20.05亿元，同比增长14.66%，中间业务收入保持稳健增长，价值创造能力进一步凸显。在盈利能力方面，集团1-9月实现归母净利润达104.01亿元，同比增长15.82%，年化平均总资产回报率为1.08%，较上年同期上升0.04个百分点，年化加权平均净资产收益率为13.03%，较上年同期上升0.77个百分点，盈利水平持续稳步提升，集团成本收入比为28.45%，较上年同期下降0.22个百分点，降本增效能力不断优化。

在规模方面，截至2023年9月末，集团资产总额达13684.24亿元，较上年末增加870.25亿元，增幅6.79%，资产规模稳步扩张，贷款和垫款总额达7011.01亿元，较上年末增加304.78亿元，增幅4.54%，吸收存款本金9768.71亿元，较上年末增加333.87亿元，增幅3.54%，规模实力稳健提升。

此外，资产质量方面也维持较好水平，截至2023年9月末，集团不良贷款率为0.97%，拨备覆盖率为415.48%，贷款拨备率为4.03%，风险抵补能力保持相对稳定，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为13.25%、13.28%、15.69%，资本缓冲较为充足。

公司金融全面深度发展 坚持服务实体经济本源

2023年以来，上海农商银行围绕打造“以交易银行为引擎的综合金融服务体系”，深化客户经营、产品研发、功能迭代、渠道升级，着力推进科创金融为特色、普惠金融为本色、绿色金融为底色的全面深度发展，服务国家战略布局与区域实体经济发展。

截至2023年9月末，该行对公贷款余额4443.05亿元，较上年末增加389.94亿元，增幅9.62%，公司客户总数34.33万户，较上年末增长0.98%，对公服务规模持续扩张。其中，制造业贷款余额904.70亿元，较上年末增长93.86亿元，增幅11.58%，制造业企业扶持力度加大，为服务实体经济发展持续加码。

上海农商银行制定助力上海科创金融改革试验区与科创中心建设三年行动计划（2023-2025年），持续打造以科创金融为特色的科技金融服务体系。截至2023年9月末，该行科技型企业贷款余额859.75亿元，较上年末增长147.63亿元，增幅20.73%，科技型企业贷款余额占比达19.35%，较上年末上升1.78个百分点，累计服务科技型企业超6700户，“鑫动能”培育库企业达908家，综合授信规模超820亿元。第三季度，该行荣获“2022年度上海科技金融合作银行优秀奖”“2022年度上海知识产权金融卓越贡献奖”以及“2022年度上海银行业科技金融服务突出单位”等重要奖项。

一直以来，上海农商银行坚定“做小做散”经营策略，精耕细作区域经济、持续服务乡村振兴。截至2023年9月末，该行普惠小微贷款余额748.25亿元，较上年末增幅16.71%，普惠小微贷款户数4.29万户，较上年末增长0.88万户，涉农贷款余额663.84亿元，较上年末增加19.62亿元，增幅3.05%，微贷中心贷款余额18.30亿元，较上年末净增10.34亿元，贷款户数1310户，较上年末净增790户，贷款户均139.69万元。

在绿色金融方面，上海农商银行持续打造可持续发展金融服务体系，制定多款绿色金融服务方案，加大对绿色客户的服务力度。截至2023年9月末，该行绿色信贷余额581.44亿元，较上年末增长145.77亿元，增幅33.46%，绿色信贷规模上升趋势明显。

零售转型进程稳步推进 为高质量发展持续助力

围绕打造“以财富管理为引擎的零售金融服务体系”和零售转型九个体系建设，上海农商银行坚定不移地推进零售转型高质量发展，促进零售业务营收稳步增长，管理个人金融资产规模有效提升，资产结构持续优化，个人贷款市场份额稳定，客群经营高质量发展，网点转型成效显著。

截至2023年9月末，该行零售金融资产（AUM）余额7344.96亿元，较上年末增加377.82亿元，增幅5.42%，个人贷款余额（不含信用卡）1901.11亿元，较上年末基本持平，其中非房产按揭类贷款余额874.46亿元，较上年末上升5.00%，个人客户数（不含信用卡客户）2256.81万户，较上年末增加162.40万户，增幅7.75%。

财富管理方面，持续构建以客户多元化资产配置为核心、以稳健财富管理为特色的产品和服务体系，着重强化以养老金融为特色的财富管理服务，持续提升为客户创造价值能力。截至2023年9月末，该行储蓄AUM余额4955.74亿元，较上年末增长392.65亿元，增幅8.60%。

2023年前三季度的良好表现为上海农商银行2023-2025新三年发展战略的落实打下坚实基础。此外，上海农商银行近日发布公告表示该行已取得中国证监会《关于核准上海农村商业银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》，意味着该行的证券投资基金托管资格已获核准，这将有利于上海农商银行更好地服务于上海国际金融中心建设，做大同业金融“朋友圈”，并以托管服务为切入点，全方位参与长三角区域内综合化金融服务。

(责编：董童、李源)

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