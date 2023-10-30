人民网北京10月30日电 （记者任妍）“寒露”已过，全国各地秋冬种和化肥冬储正有序推进。日前，中华全国供销合作总社发布通知，明确要求全系统充分发挥供销合作社农资流通主渠道作用，全力服务秋冬农业生产和明年春耕备耕工作，切实扛稳化肥保供稳价责任，助力夯实国家粮食安全根基。

《通知》要求，各级供销合作社要发挥农资流通主力军作用，全力以赴做好秋冬种农资供应工作。一是加大调剂调运力度，确保秋冬种农资货源充足；二是加强网络体系建设，推动农资终端下摆到位；三是创新服务方式手段，提升农资供应服务水平。

化肥冬储关系来年春耕生产。《通知》要求，各级供销合作社要指导系统农资企业密切关注市场变化，扎实做好化肥冬储工作，为明年春耕生产提供坚实保障，具体从以下四个方面落实：

一是加强组织领导，做好化肥冬储统筹调度。各级供销合作社要继续发挥好系统农资保供工作专班作用，督促指导系统化肥承储企业认真执行各级政府的化肥储备管理制度，按时序进度要求完成好储备任务。要主动加强与当地有关部门对接，积极争取政策资金，协调解决有关困难，支持冬储任务顺利完成；

二是遵循市场规律，带头发挥保供稳价作用。要指导系统承储企业带头履行社会责任，积极发挥化肥储备保供稳价作用，确保来年春耕化肥供应不脱销、不断档、不误农时。要加强市场分析研判，合理把握购销轮换节奏，立足各地实际，制定风险应对预案，落实稳健经营要求，避免出现大的亏损；

三是积极配合参与，做好储备监督管理工作。参与国家和地方化肥商业储备管理工作的相关供销合作社要落实相关制度要求，履行好监督核查责任，积极配合当地发改、财政部门做好本地区化肥储备监管工作；

四是加强质量管理，维护好农资市场秩序。要指导督促系统农资企业，进一步健全系统农资质量管理制度，强化农资质量管理措施，推进系统农资企业信用体系建设，坚决防范假冒伪劣农资产品经由供销合作社经营渠道流入市场。要主动维护市场稳定，通过开展集采直供、联采直销等方式，主动让利于农民。

(责编：王震、吕骞)

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