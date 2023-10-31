原标题：华为张修征：AI重塑城市，华为云携手长沙打造城市智能化标杆

10月31日上午，“构享普惠城市” 2023全球智慧城市大会·长沙在湖南国际会展中心（芒果馆）开幕，华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征在开幕式上作主旨演讲。

华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征作主旨演讲

张修征说，“AI必将重塑千行万业”，甚至会颠覆现有的工作模式。同时，AI与智慧城市建设，也将是最匹配、最广泛、最深入的。以城市场景为例，AI已经在“城市治理”“政务服务”“城市管理”等多个领域进行了探索，并有了实质性成果。

在城市治理领域，基于盘古多模态大模型构建治理感知助手，通过慧眼识事能力，快速识别“占道经营、违规停车、交通拥挤、井盖丢失”等数十种城市治理场景事件，事件发现周期由10分钟降至1分钟。

在政务服务领域，基于盘古政务大模型打造12345热线助手，通过语音、语义和情绪识别，辅助12345坐席智能建单，准确率提升30%，效率提升3倍。

在城市管理方面，构建城市安全感知助手，通过自动分析摄像头视频流，自动生成视频标签，实现秒级视频精准定位，视频标签准确度超过95%，快速发现城市异常事件、安全隐患和潜在风险。

在音视频行业，华为拥有成熟的行业解决方案，我们正在将这些方案和成果，与盘古基础大模型结合，与马栏山一起打造音视频行业大模型，预计将形成视频编辑、图文生产等30多个场景子模型；通过视频语义理解，过滤冗余视频，提升素材成片率20%；通过多模态大模型AIGC能力，创作生成原画、剧本等内容，效率提升50%。

在生鲜零售业，盘古预测大模型助力本地一家生鲜零售企业实现智能销量预测，帮助供应商优化在各个仓储之间的配送，实现销量预测准确率超过90%，依托这些数据的指导，配送次数显著降低，基本实现一天一次，全流程成本可节省数千万元。

华为云盘古矿山大模型已经实现1000多个细分场景的方案落地，如基于视觉大模型的废钢智能判级解决方案已应用于多家企业，针对19个判级点的11种料形，整车扣杂，整车判级，准确率达到95%以上，卸车完成后4秒内给出整车判级结果。

华为致力于用AI大模型赋能城市，打造更好的城市智能体，让城市像生命体一样，更加智能，自我优化，生生不息，让城市可感知、会思考、有温度、能进化；AI重塑“数字城市”，赋能数字政务、数字经济、数字文化，数字社会，数字生态文明；AI重塑“以人为本”，让每一个人都可以拥有专家助手，让每一件工作都更轻松，让衣、食、住、行、消费、健康、教育等每一个环节都更有幸福感。

面对AI这一历史性的战略机遇，华为提出了All Intelligence战略。并从2019年就开始投入AI大模型研发，今年7月，华为云发布了面向行业数字化的盘古大模型3.0，“解最难的题，做最难的事”，华为始终坚持AI for Industries，助力行业创新。

华为持续耕耘智慧城市建设多年，已累计服务超过800个国内政务云项目，在全国150多个城市成立了政务云运营中心，共建“一城一云”。未来，华为还将继续坚持技术扎根，联手客户与伙伴，数智深耕，释放AI创新价值，共同探索领先的智慧城市发展之路。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经