人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华为张修征：AI重塑城市 华为云携手长沙打造城市智能化标杆

2023年10月31日15:54 | 来源：新华网
小字号

原标题：华为张修征：AI重塑城市，华为云携手长沙打造城市智能化标杆

10月31日上午，“构享普惠城市” 2023全球智慧城市大会·长沙在湖南国际会展中心（芒果馆）开幕，华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征在开幕式上作主旨演讲。

华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征在开幕式上作主旨演讲

华为公司副总裁、华为云中国区总裁张修征作主旨演讲

张修征说，“AI必将重塑千行万业”，甚至会颠覆现有的工作模式。同时，AI与智慧城市建设，也将是最匹配、最广泛、最深入的。以城市场景为例，AI已经在“城市治理”“政务服务”“城市管理”等多个领域进行了探索，并有了实质性成果。

在城市治理领域，基于盘古多模态大模型构建治理感知助手，通过慧眼识事能力，快速识别“占道经营、违规停车、交通拥挤、井盖丢失”等数十种城市治理场景事件，事件发现周期由10分钟降至1分钟。

在政务服务领域，基于盘古政务大模型打造12345热线助手，通过语音、语义和情绪识别，辅助12345坐席智能建单，准确率提升30%，效率提升3倍。

在城市管理方面，构建城市安全感知助手，通过自动分析摄像头视频流，自动生成视频标签，实现秒级视频精准定位，视频标签准确度超过95%，快速发现城市异常事件、安全隐患和潜在风险。

在音视频行业，华为拥有成熟的行业解决方案，我们正在将这些方案和成果，与盘古基础大模型结合，与马栏山一起打造音视频行业大模型，预计将形成视频编辑、图文生产等30多个场景子模型；通过视频语义理解，过滤冗余视频，提升素材成片率20%；通过多模态大模型AIGC能力，创作生成原画、剧本等内容，效率提升50%。

在生鲜零售业，盘古预测大模型助力本地一家生鲜零售企业实现智能销量预测，帮助供应商优化在各个仓储之间的配送，实现销量预测准确率超过90%，依托这些数据的指导，配送次数显著降低，基本实现一天一次，全流程成本可节省数千万元。

华为云盘古矿山大模型已经实现1000多个细分场景的方案落地，如基于视觉大模型的废钢智能判级解决方案已应用于多家企业，针对19个判级点的11种料形，整车扣杂，整车判级，准确率达到95%以上，卸车完成后4秒内给出整车判级结果。

华为致力于用AI大模型赋能城市，打造更好的城市智能体，让城市像生命体一样，更加智能，自我优化，生生不息，让城市可感知、会思考、有温度、能进化；AI重塑“数字城市”，赋能数字政务、数字经济、数字文化，数字社会，数字生态文明；AI重塑“以人为本”，让每一个人都可以拥有专家助手，让每一件工作都更轻松，让衣、食、住、行、消费、健康、教育等每一个环节都更有幸福感。

面对AI这一历史性的战略机遇，华为提出了All Intelligence战略。并从2019年就开始投入AI大模型研发，今年7月，华为云发布了面向行业数字化的盘古大模型3.0，“解最难的题，做最难的事”，华为始终坚持AI for Industries，助力行业创新。

华为持续耕耘智慧城市建设多年，已累计服务超过800个国内政务云项目，在全国150多个城市成立了政务云运营中心，共建“一城一云”。未来，华为还将继续坚持技术扎根，联手客户与伙伴，数智深耕，释放AI创新价值，共同探索领先的智慧城市发展之路。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十六号航天员乘组平安抵京
　　人民网北京10月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，圆满完成神舟十六号载人飞行任务的航天员乘组，于2023年10月31日乘坐任务飞机平安抵达北京。空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部领导到机场迎接。…
5G牵手“新农人” 激活乡村“富能量”
　　打开“农村电商”小程序，简洁的页面设计将直观的信息展现给消费者，蔬菜瓜果、肉蛋水产等入口设置让产品选购更便捷，商品详情页不仅能直击产地还展示了农产品的“过往”……通过智慧种植、畜牧安全等十余个手机APP应用，村民在家里就能实现远程调控大棚温湿度、检测牲畜实时情况等功能。 据介绍，在青岛西海岸新区，山东移动青岛分公司与新区农业农村局合作，运用人工智能、5G等新技术，打造全国规模第一的县级数字三农综合管理平台。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部