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5G牵手“新农人” 激活乡村“富能量”

人民网记者 杜燕飞
2023年10月31日13:09 | 来源：人民网
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打开“农村电商”小程序，简洁的页面设计将直观的信息展现给消费者，蔬菜瓜果、肉蛋水产等入口设置让产品选购更便捷，商品详情页不仅能直击产地还展示了农产品的“过往”……通过智慧种植、畜牧安全等十余个手机APP应用，村民在家里就能实现远程调控大棚温湿度、检测牲畜实时情况等功能。

据介绍，在青岛西海岸新区，山东移动青岛分公司与新区农业农村局合作，运用人工智能、5G等新技术，打造全国规模第一的县级数字三农综合管理平台。通过物联网技术、人工智能、大数据等技术，实现全区“天地空”一体感知，为特色农业绘就一张立体“作战图”，实现区域农产品“种得好、养得好、卖得好”。目前，山东移动青岛分公司已助力当地建成140余个智慧农业四情检测站，覆盖70%以上的农田区域。

同时，为发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道，该公司持续推进农村及偏远地区“数字化”建设，让农产品借助5G网络走出乡村、走向全国。

此外，为助力基层治理，以莱西市为试点，为各村安装大喇叭100余个，每天将民生信息、农业技能等信息传递给家家户户。逐渐，大喇叭成为了各村传播政策好声音的“扩音器”、村民致富的“信息站”。

“自从村里安上了大喇叭，在地里干活都能听见，了解大事小情和农业技能，方便又亲切。”一位正在农忙的村民说道。

除了大喇叭，据介绍，该公司还运用5G、AI、4K超高清摄像等技术手段，助力莱西当地搭建基层综合治理平台10余个。

(责编：孙红丽、吕骞)
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