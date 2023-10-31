人民网北京10月31日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，10月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.5%、50.6%和50.7%，比上月下降0.7、1.1和1.3个百分点。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，数据显示我国经济景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。

制造业采购经理指数有所下降

赵庆河分析，10月份，受“十一”节日休假和节前部分需求提前释放等因素影响，制造业PMI景气水平有所回落。

生产指数保持扩张。受9月份较高基数和10月份工作日减少等因素影响，本月生产指数为50.9%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，制造业企业生产景气水平保持扩张。从行业看，农副食品加工、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产继续保持较快增长；石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业均低于临界点，企业生产活动放缓。

需求有所回落。新订单指数为49.5%，比上月下降1.0个百分点。从重点行业看，装备制造业和消费品行业新订单指数分别为52.2%和51.8%，继续保持在扩张区间，市场需求持续恢复；高耗能行业新订单指数降至46.4%，比上月下降2.8个百分点，同时调查结果显示，纺织、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业中反映市场需求不足的企业占比均超过六成。

市场预期稳定向好。生产经营活动预期指数为55.6%，比上月上升0.1个百分点，连续四个月位于较高景气区间，制造业企业对市场发展信心稳定。从行业看，农副食品加工、木材加工及家具、造纸印刷及文教体美娱用品、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对行业发展前景较为乐观。

大型企业PMI继续高于临界点。大型企业PMI为50.7%，持续位于扩张区间，特别是其生产指数和新订单指数均高于临界点，企业产需较为稳定；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，景气水平有所回落。

价格指数下降。受近期部分大宗商品价格下降和市场需求回落等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.6%和47.7%，比上月下降6.8和5.8个百分点。从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数下降幅度较大，相关行业原材料采购和产品销售价格水平波动明显。

非制造业商务活动指数保持扩张

10月份，非制造业商务活动指数为50.6%，仍保持在扩张区间。

服务业商务活动指数高于临界点。服务业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.8个百分点。在“十一”节日效应带动下，与居民旅游出行和消费相关的铁路运输、航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量较快增长；同时，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低位运行。从市场预期看，业务活动预期指数为57.5%，表明多数服务业企业对近期行业发展保持乐观。

建筑业商务活动指数持续位于扩张区间。建筑业商务活动指数为53.5%，继续保持在扩张区间。其中，土木工程建筑业商务活动指数为57.2%，连续三个月位于57.0%以上较高运行水平，基础设施项目建设保持较快施工进度。从市场预期看，业务活动预期指数为61.4%，今年以来始终位于高位景气区间，建筑业企业对近期市场发展信心稳定向好。

综合PMI产出指数扩张放缓

10月份，综合PMI产出指数为50.7%，比上月下降1.3个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.9%和50.6%。

(责编：杨曦、吕骞)

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