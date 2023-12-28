新华社北京12月28日电 “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第三场报告会28日在京举行，财政部党组书记、部长蓝佛安作了“实施积极的财政政策 为全面建设社会主义现代化国家提供财政保障”的专题报告。

蓝佛安在报告中指出，今年以来，面对严峻复杂形势，中国经济顶住了压力、稳定了规模、提升了质量，充分印证了以习近平同志为核心的党中央对形势判断和决策部署的正确性预见性，充分证明了党中央在复杂多变局面下驾驭经济工作的高超智慧和娴熟能力。

蓝佛安认为，展望明年，中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件。我国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势、人力资源优势等重要优势持续巩固，高质量发展具备坚实支撑。我们完全有信心、有能力、有条件完成全年经济社会发展预期目标任务，并为明年发展打下良好基础。

蓝佛安表示，要坚定信心、振奋精神，认真做好明年各项工作。按照中央经济工作会议部署，积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度，提高政策精准性针对性，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。聚焦中国式现代化目标任务，财政部门将进一步强化政策支持和资金保障，统筹用好税收、转移支付、政府投资、融资担保等政策工具，加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

报告会由教育部负责同志主持，由中央宣传部、中央和国家机关工委、教育部、中央军委政治工作部、北京市委共同举办。在京党政军机关干部、中央企业干部职工、高校师生和首都各界群众代表约750人参加了报告会。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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