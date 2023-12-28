人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第三场报告会在京举行

2023年12月28日19:20 | 来源：新华网
小字号

新华社北京12月28日电 “全面推进中国式现代化建设”经济形势系列报告会第三场报告会28日在京举行，财政部党组书记、部长蓝佛安作了“实施积极的财政政策 为全面建设社会主义现代化国家提供财政保障”的专题报告。

蓝佛安在报告中指出，今年以来，面对严峻复杂形势，中国经济顶住了压力、稳定了规模、提升了质量，充分印证了以习近平同志为核心的党中央对形势判断和决策部署的正确性预见性，充分证明了党中央在复杂多变局面下驾驭经济工作的高超智慧和娴熟能力。

蓝佛安认为，展望明年，中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件。我国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势、人力资源优势等重要优势持续巩固，高质量发展具备坚实支撑。我们完全有信心、有能力、有条件完成全年经济社会发展预期目标任务，并为明年发展打下良好基础。

蓝佛安表示，要坚定信心、振奋精神，认真做好明年各项工作。按照中央经济工作会议部署，积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度，提高政策精准性针对性，推进财政管理法治化、科学化、标准化、规范化。聚焦中国式现代化目标任务，财政部门将进一步强化政策支持和资金保障，统筹用好税收、转移支付、政府投资、融资担保等政策工具，加强财政与货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

报告会由教育部负责同志主持，由中央宣传部、中央和国家机关工委、教育部、中央军委政治工作部、北京市委共同举办。在京党政军机关干部、中央企业干部职工、高校师生和首都各界群众代表约750人参加了报告会。

(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部等10部门发文：提升加工贸易发展水平
　　人民网北京12月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，商务部等10部门近日发布关于提升加工贸易发展水平的意见，提出12项措施促进加工贸易持续健康发展。 其中提到，鼓励开展高附加值产品加工贸易。…
擦亮生态底色 绿色低碳锻造产业新优势
　　随着绿色经济的加速发展，产业结构不断优化，企业绿色低碳转型规模逐步扩大，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。如何聚力双碳目标，探索经济与环境双赢发展新路径成为广受关注的议题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部