新年伊始，广西壮族自治区贵港市南区桥圩镇良塘村的高标准农田建设现场，机器轰鸣声不断，田地整齐、渠道相通、道路相连的现代农业景象即将呈现在眼前。桥圩镇土壤肥沃、果粮丰产，盛产水稻、荸荠、沃柑。去年9月，作为高标准农田建设融资项目，国家开发银行广西分行对该项目提供贷款支持，预计可将综合农田灌溉水有效利用系数自0.53提高至0.71，项目区域内水稻种植亩均增产50公斤，农田耕地质量等级也将明显提高，同时围绕相关产业配套建设高标准粮仓、稻田产业示范区及农业仓储转运中心等农业基础设施，以“协同发展”推动高标准农田建设和特色农业发展双赢。

2023年，开发银行把服务全面加强基础设施建设与做好五篇大文章相结合，将支持高标准农田建设作为助力普惠金融、服务“三农”的重要工作，全年发放贷款76亿元，重点支持了四川、湖南、广西、江苏、新疆、贵州、重庆、辽宁等省份高标准农田建设和改造提升，把服务“藏粮于地、藏粮于技”落到实处，助力端牢中国饭碗。

开发银行设立农田建设专项贷款，为农田建设领域提供长期稳定金融服务，支持保障粮食安全。江西省抚州市南丰县东坪乡下堡村水渠项目现场，工人正在忙着进行支砌模板、拌浆、砌筑边墙作业。该农田灌溉水渠将有效打通灌区渠系“最后一公里”，惠及周边100余户村民，灌溉面积达200余亩。下堡村水渠只是开发性金融支持抚州模式的一个试点项目。2023年，开发银行江西分行创新探索“农田+水利”建设“打捆打包”模式，发放贷款3亿元支持抚州市开展农田水利建设，项目预计建设高标准农田等各类农田约14万亩，助推当地农田质效提升和产能升级。

开发银行为土壤侵蚀治理、洗盐排盐等工程提供贷款支持，将符合条件的盐碱地等耕地后备资源适度有序开发为耕地，助力“沉睡”的盐碱地变身“大粮仓”。山东省寿光市寿羊口镇西北部，受海水入侵等因素影响，地下淡水资源匮乏、土地盐碱化较重，“广种薄收”制约着当地农业生产。开发银行山东分行融资支持的盐碱地改造提升项目，将对当地双王城生态经济发展中心及周边5万亩农田进行平整和土壤改良，铺设高效自动化节水灌溉系统，项目预计提升改造机耕道路79.8万平方米、排水渠19.95万米、泵站11座、变压器42套、机井125眼，可有效提高土地利用率和农业综合生产能力，建设集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好的基本农田。

国家开发银行乡村振兴业务部有关负责人介绍，下一步，开发银行将继续聚焦农业基础设施精准补短板、强弱项，用好农田建设专项贷款，优化资源配置、加大投放力度，为支持加快推进农业现代化持续提供优质高效金融服务。

(责编：曹淼、李源)

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