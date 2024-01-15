人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家开发银行：支持高标准农田建设 助力保障粮食安全

2024年01月15日13:08 | 来源：人民网
小字号

新年伊始，广西壮族自治区贵港市南区桥圩镇良塘村的高标准农田建设现场，机器轰鸣声不断，田地整齐、渠道相通、道路相连的现代农业景象即将呈现在眼前。桥圩镇土壤肥沃、果粮丰产，盛产水稻、荸荠、沃柑。去年9月，作为高标准农田建设融资项目，国家开发银行广西分行对该项目提供贷款支持，预计可将综合农田灌溉水有效利用系数自0.53提高至0.71，项目区域内水稻种植亩均增产50公斤，农田耕地质量等级也将明显提高，同时围绕相关产业配套建设高标准粮仓、稻田产业示范区及农业仓储转运中心等农业基础设施，以“协同发展”推动高标准农田建设和特色农业发展双赢。

2023年，开发银行把服务全面加强基础设施建设与做好五篇大文章相结合，将支持高标准农田建设作为助力普惠金融、服务“三农”的重要工作，全年发放贷款76亿元，重点支持了四川、湖南、广西、江苏、新疆、贵州、重庆、辽宁等省份高标准农田建设和改造提升，把服务“藏粮于地、藏粮于技”落到实处，助力端牢中国饭碗。

开发银行设立农田建设专项贷款，为农田建设领域提供长期稳定金融服务，支持保障粮食安全。江西省抚州市南丰县东坪乡下堡村水渠项目现场，工人正在忙着进行支砌模板、拌浆、砌筑边墙作业。该农田灌溉水渠将有效打通灌区渠系“最后一公里”，惠及周边100余户村民，灌溉面积达200余亩。下堡村水渠只是开发性金融支持抚州模式的一个试点项目。2023年，开发银行江西分行创新探索“农田+水利”建设“打捆打包”模式，发放贷款3亿元支持抚州市开展农田水利建设，项目预计建设高标准农田等各类农田约14万亩，助推当地农田质效提升和产能升级。

开发银行为土壤侵蚀治理、洗盐排盐等工程提供贷款支持，将符合条件的盐碱地等耕地后备资源适度有序开发为耕地，助力“沉睡”的盐碱地变身“大粮仓”。山东省寿光市寿羊口镇西北部，受海水入侵等因素影响，地下淡水资源匮乏、土地盐碱化较重，“广种薄收”制约着当地农业生产。开发银行山东分行融资支持的盐碱地改造提升项目，将对当地双王城生态经济发展中心及周边5万亩农田进行平整和土壤改良，铺设高效自动化节水灌溉系统，项目预计提升改造机耕道路79.8万平方米、排水渠19.95万米、泵站11座、变压器42套、机井125眼，可有效提高土地利用率和农业综合生产能力，建设集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好的基本农田。

国家开发银行乡村振兴业务部有关负责人介绍，下一步，开发银行将继续聚焦农业基础设施精准补短板、强弱项，用好农田建设专项贷款，优化资源配置、加大投放力度，为支持加快推进农业现代化持续提供优质高效金融服务。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行15日开展9950亿元1年期MLF操作 利率维持不变
　　人民网北京1月15日电 （黄盛）中国人民银行在15日开展了890亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%；同时开展9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.5%，与此前一致。Wind数据显示，当日500亿元逆回购到期，因此单日净投放10340亿元。…
天舟七号船箭组合体转运至发射区 近日将择机发射
　　人民网北京1月15日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2024年1月15日，天舟七号货运飞船与长征七号遥八运载火箭组合体垂直转运至发射区。 目前，文昌航天发射场设施设备状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部