金融监管部门办理建议提案：把“金”点子转化成发展新路子

沟通深一层，共识增一分。

在全国两会上，代表委员们的建议提案，是社情民意的“晴雨表”。办好建议提案是相关部门倾听民之所呼、回应民之所盼、密切联系群众的“直通车”。

过去一年，中国人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、国家外汇局等部门把全国两会代表委员们的建议提案办理作为重要工作，回应民声倾真情、沟通协商求共识、解决问题见实效。

人民网自2021年起连续推出“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道，展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展。今年全国两会期间，人民网采访了包括金融监管部门在内的10家部委单位，报道了代表委员高质量建议提案背后的民生关切，展现了相关部门“办成一件、受益一片”的工作成效。多位金融监管部门人士对人民网记者表示，要把代表委员的“金”点子，转化成发展的新路子。

中国人民银行：提高服务为民含“金”量

2023年全国两会期间，陈友坤代表提交了《关于多举措解决中小微民营企业融资难、融资贵问题，帮助中小微企业茁壮成长的建议》，从支持民营企业增强信用、创新金融产品、促进信用信息共享等方面提出了建议。

中国人民银行对陈友坤的建议高度重视，围绕建议反映的情况赴多地开展专题调研，将意见和建议内容转化为工作措施，进一步创新信贷产品，合理设置贷款期限，优化贷款流程。

据介绍，2023年，中国人民银行承办十四届全国人大一次会议议案11件、代表建议447件，承办全国政协十四届一次会议提案266件，共计724件，涉及6个代表团、579名代表、9个党派团体和193名委员。建议提案主要集中在服务实体经济发展、深化金融改革、推动金融高水平对外开放、加强金融监管和防范风险等方面。

面对一份份牵动民生的呼声期盼、一项项含金量高的意见建议，中国人民银行对具有较强代表性的建议提案，通过上门走访、开展座谈、邀请调研等“请进来”和“走出去”相结合的方式，与代表委员面对面共商对策、实打实增进共识。

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国家金融监督管理总局：把建议提案变成民生红利

2023年国家金融监督管理总局共承办建议提案563件，其中人大建议338件、政协提案225件。代表委员的关注集中在金融服务实体经济、防范化解金融风险、深化金融业改革开放、提升金融监管质效等方面。

“我们明确要求主办件须通过多种形式与代表委员面对面深入交流，切实变‘文来文往’为‘人来人往’。充分发挥垂直管理体制优势，加强与属地监管局的联动，办前向代表委员了解背景意图、办中共商解决问题办法、办后听取代表委员反馈意见，确保沟通协商贯穿办理工作全过程。”国家金融监督管理总局负责人表示，2023年7月底，国家金融监督管理总局所有建议提案全部办结。

随着建议提案办理工作的进行，代表委员的建言献策逐渐转化为实实在在的工作举措，推进解决人民群众关心的热点难点问题，让金融服务更有“温度”。

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证监会：将办理工作与资本市场发展结合起来

2023年，证监会共承办全国人大代表议案、建议205件，全国政协委员提案184件，办理数量稳中有增。证监会坚持将建议提案办理工作与资本市场强监管、防风险、促发展等各项重点任务紧密结合起来，优化工作机制、创新工作方法，高质量完成办理工作。

证监会表示，办理过程中要提高政治站位，加强组织领导，强化质量意识，提高办理质效，加强沟通联系，广泛凝聚共识。特别是加强与代表委员的全流程沟通，办前积极主动联系，办中做好政策解释，办后坚持常态化沟通，积极采取多种方式与代表委员进行深入交流，提升沟通质量。加强与相关单位的横向协调，确保办理答复无差错、不漏项。

据介绍，证监会将建议提案办理纳入督查，紧盯关键时间节点，通过多种方式进行督促检查，及时掌握办理进度，确保按时完成办理任务。对建议提案办理情况进行评价，发挥激励作用，调动办理人员积极性，推动办理工作提质增效。

国家外汇局：“汇”聚代表委员智慧

“之前，我们借入外债前要向当地外汇局办理外债登记，再到银行开立外债专户和外债资金入账。扩大跨境贸易投资高水平开放试点后，我们可以在银行‘一站式’办理手续，大大减少了‘脚底成本’和资金运转的时间成本，真是太好啦。”海南一家从事商业零售业务的企业负责人说。

越来越多的经营主体可以更加便利地办理跨境贸易投资业务，这让十四届全国人大代表，海南省海口市委副书记、市长丁晖感到振奋。2023年十四届全国人大一次会议期间，丁晖提交了《关于支持海南提升洋浦国际航运枢纽航线网络能级的建议》，建议进一步推动贸易投资自由化便利化，扩大跨境贸易投资高水平开放试点，提升洋浦国际航运枢纽航线网络能级，推动海南自由贸易港建设。

民有所呼，政有所应。2023年，国家外汇管理局在总结前期试点经验基础上，将跨境贸易投资高水平开放试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省等地，复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务。其中，允许试点地区符合条件的融资租赁公司与其下设的特殊目的公司（SPV）共享外债额度。

“今后，国家外汇管理局将进一步做好建议提案办理工作，从代表和委员们的宝贵建议中汲取和凝聚智慧，推动外汇管理事业高质量发展，更好地助力中国式现代化建设。”国家外汇管理局相关部门负责人说。

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多位金融监管部门人士对人民网记者表示，将继续高效做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作，积极回应代表委员关切，努力将代表委员们的真知灼见转化为金融为民的实际举措，为经济社会发展提供高质量金融服务。