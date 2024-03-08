国家外汇管理局：“汇”聚代表委员智慧 深化改革提升服务

“之前，我们借入外债前要向当地外汇局办理外债登记，再到银行开立外债专户和外债资金入账。扩大跨境贸易投资高水平开放试点后，我们可以在银行‘一站式’办理手续，大大减少了‘脚底成本’和资金运转的时间成本，真是太好啦。”海南一家从事商业零售业务的企业负责人说。

越来越多的经营主体可以更加便利地办理跨境贸易投资业务，这让十四届全国人大代表，海南省海口市委副书记、市长丁晖感到振奋。2023年十四届全国人大一次会议期间，丁晖提交了《关于支持海南提升洋浦国际航运枢纽航线网络能级的建议》，建议进一步推动贸易投资自由化便利化，扩大跨境贸易投资高水平开放试点，提升洋浦国际航运枢纽航线网络能级，推动海南自由贸易港建设。

国家外汇管理局扩大跨境贸易投资高水平开放试点。来源：国家外汇管理局官网

民有所呼，政有所应。2023年，国家外汇管理局在总结前期试点经验基础上，将跨境贸易投资高水平开放试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省等地，复制推广前期试点效果良好的外汇便利化政策措施，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务。其中，允许试点地区符合条件的融资租赁公司与其下设的特殊目的公司（SPV）共享外债额度。

“国家外汇管理局高度重视全国人大代表建议和全国政协委员提案办理工作，精心组织，狠抓落实，高质量完成办理工作。办理建议提案过程中，国家外汇管理局积极与代表委员进行沟通联系，认真研究采纳代表委员意见建议，推动外汇领域持续深化改革、提升外汇服务水平。”国家外汇管理局相关部门负责人在接受人民网记者采访时表示，2023年国家外汇管理局共办理全国人大代表建议19件、全国政协委员提案15件，均如期完成答复。

记者梳理，2023年，代表委员持续关注深化外汇领域改革开放、支持区域开放创新、推动贸易新业态发展等工作，积极建言献策。

2023年，在收到十四届全国人大代表刘锐提交的《关于推动侨乡侨汇结汇业务便利化的建议》后，国家外汇管理局相关部门负责人与刘锐沟通交流后进行了答复。

“国家外汇管理局支持涉侨个人跨境资金汇兑需求，按照‘小额便利、大额规范’原则，涉侨个人结汇实行年度便利化额度管理，便利化额度为每人每年等值5万美元，大额资金需提供真实性材料。在交易性质方面，经常项下遵循可兑换原则，真实合法资金凭交易背景材料均可办理；资本项下按照可兑换进程稳步推进，可以设立、参股、并购境内公司方式投资境内，以及通过资本市场互联互通机制投资境内证券金融产品。”

“今后，国家外汇管理局将进一步做好建议提案办理工作，从代表和委员们的宝贵建议中汲取和凝聚智慧，推动外汇管理事业高质量发展，更好地助力中国式现代化建设。”国家外汇管理局相关部门负责人说。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：

中国人民银行：做好建议提案办理 提高服务为民含“金”量

让“好建议”变“真实效” 水利部：做好建议提案办理“下半篇”文章

国家铁路局：努力将建议提案转化为铁路高质量发展动力

国家金融监督管理总局：把建议提案变成红利 让金融服务更贴民生

国家能源局：做好重点督办建议办理 切实回应能源发展关切

从“飞起来”到“强起来” 民航局推动建议提案加速落地

生态环境部：把代表委员的关切转化为生态环境保护的具体举措

接收建议提案606件 税务总局：将建言献策变为政策红利

国家邮政局：做好建议提案办理工作 增强人民群众用邮获得感幸福感