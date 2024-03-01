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厦门东南部海域入选第二批美丽海湾优秀案例。生态环境部供图

将美丽海湾建设纳入生态环保金融支持项目储备库，积极引导金融资金加大美丽海湾建设投入；完善多元共治机制，积极引导相关企业、社会组织和公众以多种形式参与美丽海湾建设......2023年8月，全国人大代表、福建省环境科学研究院院长张玉珍接到生态环境部的建议办理答复函，美丽海湾建设的建议得到落实让她感到欣慰。

十四届全国人大一次会议上，张玉珍带来了《关于加强美丽海湾保护建设的建议》。2023年4月11日，十四届全国人大一次会议代表建议交办会上，此件建议交由生态环境部会同财政部、自然资源部办理。

“美丽海湾是美丽中国在海洋生态环境领域的集中体现和重要载体。”生态环境部海洋司副司长张志锋在前不久全国人大举办的新闻吹风会上表示，生态环境部对代表建议办理工作高度重视，海洋司专门派出工作人员前往福州和张玉珍代表进行面对面沟通，认真研究吸纳代表意见建议，出台加强美丽海湾保护建设的具体举措。

近年来，生态环境部会同有关部门和沿海地方，在全国近岸海域划分了283个海湾作为行动载体和基础单元，印发《美丽海湾建设基本要求》等文件，沿海各地已有100余个海湾出台了具体建设实施方案，全国层面先后遴选出两批共20个美丽海湾优秀案例，总结凝练出一批可复制可推广可借鉴的模式。

同样得到回应的还有全国人大代表、四川省宣汉县龙泉土家族乡黄连村党支部书记胡晓玲，去年她带来了《关于有效发挥农村污水处理设施功能的建议》。2023年7月初，生态环境部土壤司工作人员与胡晓玲代表进行了电话沟通，就代表提出的三条建议进行了深入交流，将有关思路吸纳到当时正在起草的《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》等文件及工作安排部署中，有力推动了农村生活污水治理工作。

民有所呼，政有所应。2023年，生态环境部将提高质量、增强实效作为建议提案办理工作的出发点和落脚点，把建议提案和部委重点工作紧密结合、统筹推进，高效率、高标准、高质量完成了办理任务，实现主办件沟通率、按期办结率、代表委员满意率三个100%。

据了解，2023年，生态环境部共承办全国两会建议提案901件，其中人大建议526件、政协提案375件，已全部按期办结。

生态环境部高度重视建议提案办理工作，生态环境部党组书记孙金龙和生态环境部部长黄润秋分别就做好建议提案办理工作作出工作安排。孙金龙要求，紧密围绕党和国家工作大局，聚焦群众关心、社会关切的实际问题，密切同代表委员沟通联系，加强政策转化，提高办理实效，以实际行动推动党的二十大决策部署落地见效。黄润秋要求，把建议提案办理作为倾听民意、回应关切、推动工作的重要举措，将高质量建议提案转化为生态环境保护的政策措施，以扎实的工作成效让代表委员满意、让人民群众满意。

记者采访了解到，“绿色发展”“低碳”“污染防治”等关键词仍是代表委员关注的重点。从建议提案内容看，涉及应对气候变化、碳市场建设领域数量最多。同时，代表委员聚焦持续深入打好污染防治攻坚战，围绕京津冀、长三角、南水北调水源区等重点区域，长江、黄河等重点流域（湖库），在生态保护和高质量发展、区域协同治理、生态补偿等方面提出较多建设性意见建议；此外，对固体废物污染治理、生物多样性保护、农业面源污染防治、海洋生态保护、新污染物治理、山水林田湖草沙一体化保护修复等给予较多关注。

在全力支持长江经济带绿色发展进程中，生态环境部吸纳全国人大代表、江苏省泰州市市长万闻华和全国政协委员、中国国际工程咨询有限公司党委书记苟护生等代表委员建议，落实《推动长江经济带发展2023年重点工作安排》，细化29条具体工作举措，明确内部分工。将长三角三省一市2900多个项目纳入高耗能、高排放项目清单管理，推动将100多个项目纳入环评审批“三本台账”（国家、地方、利用外资等三个层面重大项目台账），积极服务重大投资项目落地，促进区域绿色低碳高质量发展。

对于提案办理效果，全国政协委员、中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室副主任王新明表示满意。“生态环境部大气司对提案内容逐条进行沟通商讨，每一条都给出具体的回复意见，部分建议在后续出台的《空气质量持续改善行动计划》中得到吸纳，充分体现了生态环境部政治站位高，对政协提案高度重视，对人民政协事业大力支持。”王新明说。

生态环境部办公厅相关负责人表示，下一步，生态环境部将进一步密切与代表委员沟通联系，持续跟踪答复承诺事项落实，推动问题解决和政策转化，以高度的责任感和使命感不断提升建议提案办理工作质量和水平。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道：

国家邮政局：做好建议提案办理工作 增强人民群众用邮获得感幸福感

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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