国家邮政局：做好建议提案办理工作 增强人民群众用邮获得感幸福感安全感

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府听取民意、接受人民监督的内在要求，是科学民主决策、改进工作、凝聚共识的重要举措。

2023年，国务院各部门共承办全国两会期间提出的人大代表建议7955件、政协提案4525件，分别占建议、提案总数的95.7%、96.5%，已全部按时办结。2023年各部门共采纳代表委员所提意见建议近4700条，出台相关政策措施2000余项，有力推动解决了一系列关系改革发展和人民群众急难愁盼问题。

自2021年开始，人民网已连续三年采访相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事。今年，人民网将继续推出“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道，展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，以及在促进经济高质量发展、保障和改善民生等领域取得新的工作成效。

“非常满意，力度很大！”谈及国家邮政局建议办理工作，全国人大代表、湖南省怀化市麻阳苗族自治县尧市镇保洞溪村委会主任龙荣如是说。

2023年全国两会期间，龙荣将目光聚焦快递进村，带来一份《关于快递业务直通到乡村更好服务群众的建议》。在调研和工作实践中，龙荣发现，在一些农村地区，群众要到乡镇甚至县城领取快递，费时费力。而有些快递业务虽然可以到乡镇的服务点领取，但需要再次交费。

“出台政策或方案，将快递业务直通到乡镇。”她建议从政策和激励等方面入手，打通“快递进村”最后一公里，针对末端网点违规收费的行为，相关部门应该根据相关规定加强管理，并进行专项整治。

邮递员进村投递。国家邮政局供图

龙荣提出的建议正是当下农村寄递物流发展的痛点。对此，国家邮政局与龙荣代表及当地人大开展座谈，采纳代表关于治理农村快递服务违规收费等意见，在《2023年网络市场监管促发展保安全专项行动方案》中，将治理快递服务违规收费纳入专项行动范畴，出台《关于进一步做好快递服务质量提升工程实施工作的通知》，就规范快递企业服务行为提出要求。

同样关注农村寄递物流发展的还有全国政协委员谭文英。她提交的《关于加强建设智运快线新基建 打通农村物流最后一公里的提案》引起国家邮政局重视。“我们先后多次与国家发展改革委、财政部等部门及相关企业联系，详细了解掌握现有相关支持政策和下一步政策动向等整体情况，并答复谭文英委员。这份建议，为我们进一步发展农村智能配送提供了很好的思路。”国家邮政局有关负责人表示。

对于国家邮政局的回复，谭文英十分满意。她告诉记者：“答复内容很全面也很详细，也让我了解到了尚未掌握的大量信息。”

两会建议提案是社会各界对邮政快递业关注情况的缩影。记者从国家邮政局获悉，2023年，国家邮政局共承办建议提案54件。国家邮政局有关负责人表示，这些建议提案的内容涉及十分广泛，包括15个方面，其中农村寄递物流体系建设、行业绿色发展、快递员合法权益保障等内容占比较高。“我们积极落实交办机制、督查催办机制和复文审核机制，把好建议提案办理工作质量关。54件建议提案较全国人大和全国政协规定时限提前了至少15天办结，提案主办件提前1个月办结。”

随着办理工作的进行，代表委员们的一系列建言献策被转化为实实在在的行业发展成效。

在农村寄递物流体系建设方面，国家邮政局认真研究吸纳龙荣代表、阿衣木沙委员等提出的关于快递业务直通到乡、推动快递末端共同配送、整治末端网点违规收费等意见建议，持续推动落实国办《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》，联合农业农村部印发《关于加快推进脱贫地区快递进村的指导意见》，制定《快递服务站收投服务规范》并开展试点。持续推进村级寄递物流综合服务站建设，启动“一村一站”工程建设。

在绿色发展方面，国家邮政局认真研究吸纳胡东方代表、余鹏春委员等提出的加强快递包装源头治理、规范快递包装回收和处置等意见建议，推动在《中华人民共和国邮政法》《快递暂行条例》中增加绿色环保低碳发展内容，印发《关于推动邮政快递业绿色低碳发展的实施意见》《邮件快件包装抽查工作规则》，联合相关部门制定深入推进快递包装绿色转型三年行动方案。

在保障快递员群体合法权益方面，国家邮政局认真研究吸纳甘胜莲代表、马军胜委员、杨军日委员等关于推进基层快递网点优先参加工伤保险全覆盖、规范企业劳动用工行为等意见建议，持续推动落实7部门《关于做好快递员群体权益保障工作的意见》，联合人力资源和社会保障部印发《快递行业推进劳动合同制度专项行动方案》《快递从业人员劳动合同（示范文本）》，对快递员权益保障工作进行系统性部署安排，保障一线快递员劳有所得。

国家邮政局有关负责人表示，代表委员们的真知灼见，是更好实现邮政快递行业高质量发展的强大推力。“下一步，我们将进一步提高政治站位，持续做好建议提案办理成果转化，着力解决代表委员提出的事关人民群众急难愁盼的问题，不断增强人民群众用邮的获得感、幸福感、安全感，推动行业高质量发展。”