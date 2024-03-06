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云南元谋县现代化灌区。受访者供图

走进云南省大理州宾川县，水库实现库库相通，沟渠纵横交错、干支相连。2023年7月，第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点名单公布，宾川县“榜上有名”，自此，宾川县以农业水价改革为突破口，引好水、管好水、用好水，改善农田灌溉条件，昔日荒山坡变绿洲。

2023年全国两会期间，全国人大代表、中国水利水电科学研究院水资源研究所所长蒋云钟聚焦灌区建设，带来了《关于加强对云南现代化灌区建设支持的建议》。

他建议，支持云南典型区域开展现代化灌区建设试点，以深化农业水价综合改革为抓手，探索建设现代化灌区新模式。

“收到建议后，我们先后前往会泽灌区、元谋大型灌区、蜻蛉河大型灌区、永仁大型灌区等地开展调研，了解当地情况、存在的问题和困难。”水利部农水水电司有关负责同志告诉人民网记者。

持续加大对云南大中型灌区现代化建设支持力度；积极支持云南深化农业水价综合改革；支持云南开展现代化灌区建设试点工作……同年7月，蒋云钟收到了水利部的答复，建议的落实让他感到欣慰。

“以前靠渠道引水，费水费肥。现在有了管道引水，一亩田一季用水200元足够，节水又节能。”云南宾川县居民李春生说。云南推进大中型灌区现代化建设，推动水资源高效利用，农业生产走上高质量发展之路。

粮食安全是国之大者。大中型灌区农业生产条件好、灌排保障程度高，是重要的粮食和农产品生产基地。2023年5月至7月，水利部派出相关人员赴山西、内蒙古、安徽、湖南、广西、重庆、四川、云南、宁夏等地现场调研，详细查看了灌区水土资源条件及水利枢纽工程规划布局等情况。

云南宾川县引入社会资本投资建设的高效节水力角片区。受访者供图

开工新建5处大型灌区；投资213亿元，支持600余处大中型灌区建设和改造；启动6处整灌区推动高标准农田建设试点，优先将大中型灌区中的永久基本农田打造成高标准农田……灌区是粮食安全的基础保障。2023年以来，水利部分析代表委员所提意见建议，围绕实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，加快推进现代化灌区建设高质量发展。

黄河黑山峡河段全长210公里，多年平均天然径流量占黄河流域的62%，是黄河上游最后一个可建高坝大库的河段。2023年两会期间，宁夏代表团带来《关于加快推进黄河黑山峡水利枢纽工程前期工作的建议》，提出要“尽早开工建设黄河黑山峡水利枢纽工程，造福黄河和西北各族群众。”

水利部规计司四级调研员丁蓬莱告诉人民网记者，收到宁夏代表团的建议后，水利部高度重视，前往黑山峡水利枢纽工程大柳树坝址调研，研究前期工作推进中的难点问题，与代表们进行座谈。

“现阶段，我们正加快推进项目前期工作，加强统筹协调、全程跟踪指导、力争早日立项建设。”丁蓬莱说。

工作人员在黄河黑山峡河段调研。受访者供图

民有所呼，政有所应。2023年，水利部共承办人大建议、政协提案493件。水利部相关负责人介绍，水利部承办的233件建议提案主办件中，所提问题已经解决或采纳的有208件，所提问题已制定解决措施或列入工作计划的有5件，根据建议提案出台了19项政策措施。

对于建议提案办理效果，全国人大代表，五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示满意。去年，他带来了《关于加快启动向家坝灌区二期前期工作的建议》得到了回应，“水利部对代表建议的办理十分重视，办理进度迅速，办理工作细致深入。”他说。

记者采访了解到，每年提案办理工作集中在5月至8月，正值防汛工作的关键时期，水利部安排熟悉政策、经验丰富、沟通能力强的处级以上干部加强与委员联系，认真听取意见建议，共同推进问题解决。对水利部主办的65件提案，承办单位通过电话沟通、登门拜访、实地调研等方式，进行了101人次沟通，实现了沟通率100%。

水利部相关负责人表示，下一步，水利部将以更加强烈的责任感、更加务实的工作作风，慎终如始、高质高效做好建议提案办理各项工作，推动新阶段水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道

(责编：郝帅、高雷)

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