原标题：探索哪吒汽车的全球化之道

据外电报道，即使全球经济增长放缓，部分行业却逆势飞速扩张。中国新能源汽车行业的快速发展便是最好的例证。这些企业迅猛地融入全球化的浪潮，取得了令人瞩目的成绩。他们成功的背后隐藏着怎样的秘密呢？

以哪吒汽车为例，该公司去年海外销量呈指数级增长，并计划推出更多产品，满足全球市场对高品质智能电动汽车的需求。我们不妨深入挖掘，一探哪吒汽车在2023年成为中国造车新势力出口量之首背后的全球化成功秘诀。

前瞻思维 走在全球化前列

哪吒汽车在2023年取得令人瞩目的成就。全球累计交付127,496 辆。自2018年正式上市以来，品牌总交付量近40万辆。在海外市场更是取得了亮眼的成绩，去年销量累计超过2万辆，同比激增567%。

早在2020年，哪吒汽车便开始筹划海外市场布局，成为中国电动新势力车企中，首家针对东南亚市场需求设计右舵车型的企业。凭借在国内新能源汽车市场的成功经验，哪吒汽车优先聚焦拥有相似消费者偏好、但消费者选择空间有限的潜在市场，充分抓住市场爆发机遇，赢得了显著的先发优势。

在深耕东盟的基础上，哪吒汽车同步开拓欧洲、中东、美洲、非洲市场。截至目前，哪吒汽车海外销售渠道已超过100家，海外市场销量节节攀升，在泰国等海外细分市场月销量第一。

哪吒汽车积极主动拓展海外市场，应和了全球绿色可持续发展愿景。2023年，在泰国曼谷国际车展开幕式上，时任泰国总理巴育一行参观了哪吒汽车展台，深入了解公司的全球战略布局。同年8月，在2023年印尼国际车展（GIIAS）上，哪吒汽车展现了其多款车型。印尼经济统筹部长一行莅临哪吒汽车展台进行了亲切交流。

哪吒汽车泰国工厂开工仪式

深耕本土 坚持长期主义

全球化发展离不开本地化支撑。2023年底，哪吒汽车首个海外工厂在泰国建成并完成首车下线，预计正式投产后，产能达到每年2万辆。该工厂将作为哪吒汽车在东南亚的主要生产制造中心之一，为泰国和更多海外市场提供右舵车型，满足智能和绿色出行的需求。

此外，哪吒汽车去年在印度尼西亚也与当地合作伙伴达成了合作，将从今年第二季度开始本地化车辆生产。今年1月，哪吒汽车与一家马来西亚公司签署了合作协议，将会共同建造工厂，计划将于2025年开始投入生产。

除了工厂，哪吒汽车表示还将与当地的合作伙伴共同打造一个完整的产业链，包括供应链、销售渠道、售后服务、充电设施等，为马来西亚的新能源汽车产业做出贡献。

哪吒汽车还在努力加强其全球销售和服务网络，其在泰国的强大售后体系就是缩影。通过哪吒汽车呼叫中心，哪吒汽车为本地用户提供24小时的应急救援服务，随时解决用户面临的问题。它还联合泰国多家合作伙伴，覆盖泰国所有的充电场，为哪吒汽车用户提供便捷的充电服务，提升了整体用户体验。

产品力和核心科技是全球化的重要支撑

哪吒汽车以打造智能、时尚、高性能的电动汽车而闻名，其产品线涵盖了多个细分市场，包括SUV、轿车、跑车等，满足不同消费者的需求和喜好。哪吒汽车的车型不仅拥有独特的外观设计，还具备优秀的动力性能、智能化功能、安全性能和舒适性，为消费者提供了超越期待的驾乘体验。

哪吒汽车拥有健全的产品线，包括左舵汽车、右舵汽车，纯电车型、增程式车型等。预计到今年年底，哪吒汽车将有六到七款车型实现在海外销售，覆盖大众消费市场的整体需求。

此外，哪吒汽车实现了从技术研发，到整车以及核心零部件的制造，自产自研的全面闭环。哪吒汽车的全体系技术平台——浩智技术平台拥有五大领先技术产品阵容，包含浩智超算、浩智滑板底盘、浩智电驱、浩智增程和浩智热控，集成了智舱、智驾、新能源等用户全场景核心科技。

哪吒汽车专注于智能化发展，也得到了科技领军人物的认可。中国科学院院士欧阳明高表示：“哪吒汽车近年来脚踏实地、严谨务实的持续开展技术创新，我对哪吒团队的这种精神表示由衷的赞赏。”

前瞻的战略眼光、在海外持续深耕的长期主义、系统和强大的科技实力，这些是哪吒汽车目前全球化取得成绩的部分原因。也基于此，它设立了在2024年进入60个国家，海外渠道超过300家的雄心勃勃的目标。

作为全球新能源汽车行业的重要先行者之一，哪吒汽车如何持续推动全球绿色出行、保持其在中国新能源汽车出海中的领先位置，以及如何推动全球电动汽车行业的改革升级，将格外值得期待与关注。（解金强 ）

(责编：曹淼、李源)

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