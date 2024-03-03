人民网北京3月3日电 （记者杜燕飞）中国石油集团经济技术研究院日前发布的《2023年油气行业发展报告》（以下简称《报告》）指出，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。

《报告》认为，2023年，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%，对全球经济保持增长起到了重要作用。同时，能源转型加速进行，化石能源消费比重首次跌破80%。国际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势。

《报告》指出，2023年，我国有效统筹发展安全与绿色转型，在不断提升能源自主保障能力的同时积极推进绿色低碳发展。

总体看，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。石油消费快速增长至7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录；成品油消费3.99亿吨，同比增长9.5%，已接近2019年的水平。天然气消费恢复增长，全年天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%。国内持续加大勘探开发力度，油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%；新增石油探明地质储量约13亿吨，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。国内炼油总能力达到9.36亿吨/年，炼厂开工率为79.1%。

《报告》显示，2023年，我国能源转型步伐持续加快，新型能源体系建设进入筑基期。全社会电气化持续加快，绿氢、新型储能项目发展势头较快。独具特色的石油能源公司转型模式正在形成，油气与新能源融合发展开创众多新模式。我国石油企业加快推动油气行业绿色转型，正在实现着油田“四变”，即“油田变地热田”“油田变绿电田”“油田变绿氢田”“油田变储碳田”。

展望2024年，《报告》认为，我国经济持续回升向好支撑石油需求增长，2024年我国石油需求将稳中有升，成品油需求达峰时点可能提至2025年前。在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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